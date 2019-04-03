男嬰遭保母重壓窒息亡　母悲痛：老天跟我開了愚人節玩笑！

圖文／鏡週刊

台北市內湖區一家托嬰中心，1日下午突通報一名男嬰無呼吸心跳，經緊急送醫後仍回天乏術。雖初步研判是趴睡窒息，但警方調閱現場監視器，竟發現照料男嬰的保母涉嫌「重壓」他長達19分鐘；事後保母辯稱是為了讓小孩睡覺才出此下策，仍遭警方依業務過失致死送辦。男嬰的母親也在臉書心碎發文，表示是上天開了一個愚人節大玩笑，讓她痛失愛子，法醫也將擇日解剖釐清真正死因。

1日上午10點，北市內湖區康寧路一家托嬰中心，一名廖姓保母剛餵完11個月大的李姓男嬰後協助男嬰入睡，但另名吳姓女廚工在下午2點，欲叫醒男嬰餵副食品，竟發現男嬰臉色發黑，嚇得趕緊通知保母並報警；警消替男嬰急救，並送往三軍總醫院，不過男嬰最後仍因窒息而死亡。

▲保母發現不對勁了。



▲保母巨大身軀將人緊緊壓在身下。

警方調閱現場監視器竟發現，當日下午1點時，男嬰未睡著躁動，被廖姓保母從背後抱住哄睡，頭部遭保母以雙手緊扣，還用身體將男嬰緊緊壓住，讓他男嬰不斷掙扎；最離譜的是時間長達19分鐘，男嬰因此遭活活窒息死亡。不過保母否認一切行為，辯稱當時是抱著男嬰側睡，警方仍依業務過失致死罪將其送辦，被檢方諭令以3萬元交保。

▲涉嫌重壓男嬰致死的廖姓保母。（翻攝臉書）

李姓男嬰的母親也在愛子死亡後於臉書發文，指愚人節當天，老天爺對她開了一個大玩笑，明明早上兒子還在對她笑，下午卻成為一具冰冷的遺體，她多希望這一切只是作夢。李母控訴，事後保母雖有道歉，但托嬰中心卻一直未予聯繫，至今已超過30小時，讓網友痛斥保母無良，聲援母親向托嬰中心討公道。



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