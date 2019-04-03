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美衛生總署警告：「兒童神秘癱瘓症」今年有可能大流行

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▲▼Rachel Scott。（圖／達志影像／美聯社）

▲2016年患AFM的布蘭登，至今仍無法移動右臂，吞嚥和移動頸部也有困難。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國過去這10年來，已超過550名民眾罹患「急性弛緩性脊髓炎」（AFM），這個神秘又罕見的疾病又稱「兒童癱瘓疾病」，患者超過91%是兒童，大多都是4至6歲，雖然加拿大、英、法、挪威等國都曾提報出現類似病例，但美國疫情規模更加明顯，目前仍查不出是什麼原因導致。

據《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，該報告由國家衛生總署（NIH）傳染病負責人富西（Anthony Fauci）2日刊登於微生物學期刊mBio雜誌，內容指出，AFM可能和19、20世紀的流行病「小兒麻痺症」（脊隨灰質炎，polio）有相似之處，小兒麻痺症在1950年代疫苗出現以前，每年都會大量襲擊數萬名美國兒童，但AFM不太可能像小兒麻痺症一樣糟糕。

AFM的患者大多數患者會出現感冒、發燒症狀，然後就會陷入「癱瘓狀態」，某些人則是會出現例如一隻指頭突然不能動，或是無法自行進食、呼吸等能力。德州婦女瑞秋．史考特（Rachel Scott）表示，兒子布蘭登於2016年患有AFM，雖然經過物理治療後多少有所恢復，但仍無法移動右手臂，且吞嚥和移動頸部也有困難。

美國疾病控制防治中心（CDC）表示，AFM的患者死亡人數很少，但衛生官員無法明確說明有多少人完全康復、部分康復、沒有康復，又或者多少人已經死亡。雖然目前醫療界已經積極開發使用多種治療方法，例如類固醇、抗病毒藥物、抗生素、血液清潔過程，美國疾病控制防治中心仍表示，「這些都沒有明確證據來證明它們有發揮作用。」

報導中指出，AFM症狀第一次真正爆發是在2014年，當時確認了120起病例，其中加州和科羅拉多州最多。爾後，便開始出現了「每隔一年」病例大幅飆升模式，2015年案例下降至22，2016年躍升至149，並在2017年再次下降至35，去年則達到228起。

富西補充警告，「不要以為它會持續處於每隔一年才爆發一次，下一次，也可能就是2019年。」

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關鍵字：急性弛緩性脊髓炎,AFM,兒童癱瘓症,小兒麻痺,北美要聞

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