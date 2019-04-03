讓美國看見台灣！留美台青年「募資刊美媒廣告」1天達標　加碼衝第2波

▲留美台灣年輕人發起募資活動，集資買下美媒4月10日的廣告版面，表示要把台灣人的心聲傳到美國。（圖／翻攝自Gofundme募資網站）

國際中心／綜合報導

美國眾議院1日提出「台灣保證法」草案，加上《台灣關係法》將於10日邁入40周年，留美的台灣網友募資買下美國媒體《華盛頓時報》（Washington Times）全版廣告，要向美國社會呼籲台美關係的重要性，並支持眾院第248號決議案（H.Res.248）。根據募資網站及網友臉書，這個募資活動1日發起後，在2日就已達標，隨後網友決定繼續提高募資金額，目標加碼買國會主流大報《國會山報》（The Hill）的廣告版面。

「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」臉書提到，美國國會光是今年1月以來，就有3個與台灣有關的法案；其中，眾院第248號決議案（H.Res.248）的訴求，聚焦「表達眾議院對美國的『一個中國政策』並不承認中華人民共和國的『一個中國原則』以及其他目的之立場」。

如今，一群身在美國的台灣網友也選擇站出來，決定透過在美國知名媒體刊登廣告的方式，提高議員對此案的關注度，盼能增加連署數或促成參議院版本提出。

「過去3年內，數個與台灣斷交的邦交國亦選擇承認中國的一中原則」，募資網站gofundme的活動網頁提到，「若這項決議案通過，將能督促美國政府改變對台政策，進而提升台灣的主權地位。」

此外，網站也點出活動發起人選擇《華盛頓時報》的原因，因為除了廣告刊登費較能負擔得起之外，目前許多共和黨議員辦公室都有訂閱這份報紙，曝光機會相對較高。

消息一出，目前募資金額已突破刊登《華盛頓時報》所需的5000美元（約新台幣15萬元）。發起活動的網友指出，現階段會繼續推進第二階段計畫，也就是把募資金額提高至1萬2000美元，加碼同日在國會主流大報《國會山報》（The Hill）刊登全版廣告。