本週「吳韓會」破局！　韓國瑜盼18日訪美回國後再談

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨擬「特邀」高雄市長韓國瑜投入2020總統大選一事，出現新進展。國民黨主席吳敦義3日上午赴慈湖謁陵受訪時表示，「吳韓會」將於4月5日下午3點30分在台北舉行。不過，國民黨發言人歐陽龍3日下午於中常會後表示，韓國瑜籌備10日訪美業務，原本4月5日下午會面，希望改在18日訪美國返國後再見面。

吳敦義3日上午表示，經過副主席曾永權聯絡，韓國瑜表示將於後天北上會面，當天當然要徵詢韓國瑜意願。至於要如何說服他？吳敦義說，腦筋還要多動一點，看怎樣講最合適。

擔心被韓國瑜拒絕嗎？吳敦義說，他不擔心什麼事，只要為國家、為黨、為高雄、為全國服務，「將心比心」，大家一定會了解國民黨希望在2020不論立委或總統選舉，都希望遴選或徵召或歡迎優秀而最有機會當選的人。

至於朱立倫同意情況下，是否就會直接徵召韓國瑜？吳敦義說，不會直接或不直接，反正徵召有不同形式，會選擇讓所有參選者覺得最公平的方式。

不過，國民黨發言人歐陽龍3日下午於中常會後表示，韓國瑜籌備10日訪美業務，原本4月5日下午會面，希望改在18日訪美國返國後再見面。

歐陽龍表示，吳敦義與新北市前市長朱立倫將於7日上午8點30分會面，立法院前院長王金平則是於8日上午10點會面、前台北縣長周錫瑋則是於9日上午10點會面，3人行程不受韓國瑜行程變更影響。



歐陽龍表示，屆時會面將會在中央黨部三樓主席會客室進行，兩位副主席曾永權、郝龍斌陪同，會後將由當事人共同召開記者會說明。