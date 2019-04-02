《環球》社評：台海危機是「它們玩不起的賭博」

▲台海中線是一條無形界線。（圖／翻攝自中國軍網、維基百科）



大陸中心／綜合報導

大陸官媒《環球網》1日刊出評論指出，美國軍艦今年三過台灣海峽，是對中國的「挑釁」，並提到，台海局勢非常微妙，處在中國大陸、美國與台灣的「三方格局」內，但博弈者又是中美雙方，「如果美台從此收斂些，解放軍戰機偶爾過『海峽中線』就是件小事」，「美台必須克制，因為台海危機已經是它們玩不起的一場賭博。」

據評論，台灣真正的利益是在爭取長久的和平上，但「選舉政治常常會被極端勢力挾制」，導致利益被擠到邊緣的位置，把「與中國對抗的極端路線推到前台」。

評論提到，和平統一是中國對台的基本政策，必將得到戰略性的堅持，但和平統一不代表軍事上完全不能行動，「1949年解放軍如果不武力拿下天津，北平能和平解放嗎？」

評論稱，中美雙方對局部出現軍事不友好的情況不是很在乎，但台灣的情況不同，「假如美國軍機在台海上空出現，解放軍的戰機升空，雙方空軍在台海上空大搞假格鬥表演，最受不了的將是台灣人的心臟。」

▼解放軍空軍。（圖／翻攝自解放軍報）



評論指出，中國學界近來對於「美台挑釁升級」問題討論愈來愈激烈，派出解放軍戰機「飛越台灣島」的選項被更多人提及，「這樣的討論在過去是難以思議的，但現在很多人將其視為值得考慮的反制美台手段。」

評論點出，如果美國發出錯誤訊號，致使台海軍事緊張不斷升級，那麼台海危機將成為台灣當局的一場惡夢，「民進黨當局挑事是為了騙選票，但卻可能弄假成真，將台灣推向高級別軍事對抗的電閃雷鳴中。」

評論強調，隨著台海軍事緊張加劇，雙方「偶發性軍事摩擦」可能性將增加，一旦台海危機失控，「中國方面有足夠的意志和資本拚到底，而美台雙方都有各自的顧忌」，所以美台關係「必須克制」，因為台海危機已經是一場「玩不起的賭博」。

據了解，「台灣海峽中間線」又稱「台海中線」或「戴維斯線」（Davis Line），是一條台灣海峽上的無形界線，也是兩岸分治留下的假想線，界線劃定起源有多種說法，卻沒有任何法律文件規範確切位置。台灣以台灣海峽中間線規劃了「防空識別區」；而大陸方面則一再重申台灣海峽為「中國內海」，並不承認所謂的「中線」。

▼解放軍殲-11在3月31日越過台海中線。（圖／翻攝自大陸軍方微博《空軍發布》）

