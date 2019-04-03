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超划算！這杯咖啡CP值超高 口感香氣不輸現磨咖啡

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▲擁有豐富咖啡果香，散發濃郁香氣的好咖啡，口感香氣如同咖啡廳研磨現煮！（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲全球最時尚的飲料就是咖啡，現代人至少每天一杯，早上醒腦、下午提神都免不了它。（圖／記者張凱喨攝）

記者吳思瑤／台北報導

咖啡文化已漸漸成為國人生活一部份，也是上班族人手必備的飲品之一，每天來一杯讓頭腦清醒再平常不過，成為現代人不可或缺的提神夥伴！咖啡的風味多變，有人喜歡富含果香，也有人偏好清爽口感、或是微苦的大人味呢？不過習慣每天買咖啡的你是否曾算過，一杯令人滿足的高品質咖啡花掉50元，那一個月算下來就要花1500元，有些還不只一天一杯而已，但如果想省錢又忍不住想喝咖啡的話別擔心，好品質的咖啡其實可以自己泡！

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲準備三杯不同咖啡街頭試喝！消費者講求口感之餘，若能方便快速且喝到高CP值咖啡更重要。（圖／記者張凱喨攝）

實際準備三杯來源不同的咖啡（依序：即溶黑咖啡、便利商店、連鎖咖啡廳）走上街頭邀請民眾試喝，憑口感選出他們喜歡的味道，每個人對咖啡的喜好都不同，有的喜歡咖啡味濃厚、有的則愛苦味或酸味多一些，還有些人會先聞聞咖啡香氣再做決定！但除了講求口感之外，購買的方便性也是考量重點！

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲民眾喝咖啡的口味都不同，有些喜歡咖啡味濃一點、有些就愛甘甜微酸感。（圖／記者張凱喨攝）

試喝民眾陳小姐提到：「早上已經習慣買咖啡來提神，大多都去連鎖咖啡廳買，也剛好是在家樓下，買了就可以帶走。」講求方便快速的步調，有些人會選擇到便利商店或連鎖咖啡廳購買，但一個月下來累積的花費非常可觀。民眾蔡小姐也有感而發：「平常差不多一天一杯，但還是希望可以買到便宜又好喝的！」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼隨時隨地想喝如同現磨咖啡的風味，雀巢金牌即溶咖啡可以滿足咖啡控想喝咖啡的慾望。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

大部分試喝民眾都選擇了第一杯「第一杯香氣很好聞」、「不錯耶！喝起來很濃郁」、「和連鎖咖啡廳口味滿像的」。其實讓民眾試喝的第一杯就是雀巢金牌咖啡，擁有豐富咖啡果香，散發濃郁香氣；帶點清爽甘甜、苦酸平衡等風味，口感如同咖啡廳研磨現煮，隨時想喝都可以，而且這樣一杯價錢只要連鎖咖啡廳的十分之一，一個月大概可以省下$1380，不論在辦公室或家中，只要準備150cc的熱水、加入2公克雀巢金牌咖啡粉，攪拌不超過5次的黃金沖泡法則（確保咖啡溫度和風味最適當），一杯又香又好喝的咖啡就能立刻端上桌，滿足不少咖啡控的小確幸！

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關鍵字：雀巢金牌咖啡,即溶咖啡,現磨咖啡, 便利商店,連鎖咖啡廳

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