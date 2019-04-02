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準公共幼兒園8月全面實施 教育部：113年50萬學童享平價教保

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▲▼潘文忠談準公共化幼兒園。（圖／教育部提供）

▲總統蔡英文與教育部長潘文忠2日參訪桃園市中壢區私立璞育幼兒園。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

面對少子女化問題，教育部長潘文忠2日指出，準公共化幼兒園計畫從去年起開始推動，將在今年的8月1日起全面實施，並且盼8年內（106-113年）將增加3000班，可提供50萬人就讀，大約7成幼童可就讀平價幼兒園，另外，2-4歲育兒津貼的輔助部分，規劃從8月起受理家長申請，9月起按月撥付至家長帳戶。

教育部去年推出「準公共幼兒園」政策，但成效不彰，15縣市僅310園加入，情況不符預期，今年8月起，「準公共幼兒園」政策將全國實施。潘文忠表示，預期113年時，有2200所、占53％符合資格的私幼加入，屆時，有27萬個幼童讀公幼、22.7萬個讀準公共幼兒園，大約7成學童享有平價教保服務。

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▲▼ 家庭育兒協助措施情形 。（圖／教育部提供）

▲家庭育兒協助措施情形 。（圖／教育部提供）

教育部進一步指出經調整後的私幼加入準公共幼兒園條件，分為「2歲班」及「3歲到5歲班」兩種，「2歲班」是每月收費在1萬1200元以下，「3歲到5歲班」仍以人數切為3個級距，分別為90人以下月費1萬元以下、90人到180人月費9500元以下、180人以上9千元以下。

▲▼潘文忠談準公共化幼兒園。（圖／教育部提供）

▲教育部長潘文忠說明將在新學年實施的準公共幼兒園規劃。（圖／教育部提供）

教育部說明，透由這樣的政策規劃，目標是113年達成7成平價教保服務，同時將於4月份與6都共同辦理說明會，並規劃於5月20日至6月20日期間受理私立幼兒園申請；2-4歲育兒津貼的輔助部分，規劃自8月起受理家長申請，9月起按月撥付至家長帳戶。

▲▼潘文忠談準公共化幼兒園。（圖／教育部提供）

▲教育部說明今年的少子女化因應對策。（圖／教育部提供）

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關鍵字：準公共幼兒園,教育部,學童,平價教保,幼兒園,準公共化,補助

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