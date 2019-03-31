教育部曾搞出問題學校...決定廢「優質高中認證」原因曝

▲教育部今年3月15日公布廢止「優質高級中等學校認證」。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

「優質高級中等學校認證」2013年上路，當時高達90%以上高中、職通過，部分還被教育部處罰過，遭疑沒公信力。教部今年3月15日公布廢止。教育部國民及學前教育署科長蔡孟愷表示，該計畫是配合21014年開始的12年國教，實施2、3年後，考量多數學校都能達優質程度，加上「階段性任務已完成」，才決議廢掉。

教育部2013年曾公告首波優質高中職，當時全國496校中，有447校通過優質認證，比率超過90％，其中還有遭爆替學生竄改在校成績、無預警減班等校都在列，因此被不少人質疑這種認證不公平也沒公信力，後來教部也撤銷當年有問題的10所學校。

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蔡孟愷說明，通過此計畫的學校就能辦理特色招生，至106學年度獲認證學校比率達82.67％，但前提是校務評鑑必須達一定水準外，學校辦學也不能違反重大教育形象，及有損校譽鬧上媒體等情況。蔡孟愷坦言，確實當時有部分學校獲認證後出現突發性問題，但都是個案，且也有馬上檢討並撤銷資格。

根據已廢止的《高級中等學校優質認證實施要點》規定，高中、職需符合學校評鑑成績80分以上、公立學校專任教師80%以上，申請日前3年內無重大缺失等條件，就可能通過「優質認證」。蔡孟愷表示，基本上認證是每年一次，但只要拿到資格，有效期限能維持到學校下次校務評鑑，約4至5年。

蔡孟愷表示，會考量廢止，主要關鍵是實施後發現普遍高中職都能自發性達到「優質」狀態，如自行研發特色課程、辦理優良社團活動等，加上「階段性任務已完成」，決定未來回歸一般性校務評鑑，如此一來也可以避免學校要處理過多評鑑事務，未來將以學校校務評鑑作為檢視，視情況輔導各校辦學。

