台灣學生聯合會盼私校別以「利潤導向經營」　教育部這樣說

▲教育部政務次長劉孟奇表示，學生們都是教育部的夥伴。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全台共30多所大專校院學生自治組織今（1日）到立法院門口宣示成立「台灣學生聯合會」，同時提出盼私校別以利潤導向經營。教育部政務次長劉孟奇到場恭喜表示，組織成立後，學生們不管在力量茁壯或強化校園等角色，都很期待他們可以扮演的更好，也會將各位視為教育部的夥伴之一。

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劉孟奇指出，這些學生都是教育部的夥伴，大家的目標都是一致的要讓高教變的更好，雙方有時做法可能會有差異，但攜手合作還有很多空間，尤其團體成立也會對教部扮演監督角色，在民主社會下都很正常，教部到時也會虛心接受努力，台灣高教環境因為學生力量，團結集結可以變的更好。

▲台灣學生會聯合會成立盼私校不要以利潤導向經營。（圖／記者許展溢攝）



另外，有私校代表提及，希望私校用校園共治，不要以利潤導向經營，劉孟奇認為，大學本來就不是營利單位，與其說利潤導向，不如去說應該要去想這些收益，是否有回饋到學生上，若學校為了給學生更好學習，給教師更好教學環境，因此做出更多讓收入增加事情，教部樂觀其成，但若脫離主軸，純粹只是為了利潤，教部則不希望看到這種情形。

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