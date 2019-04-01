2托育員施暴男童還拉到廁所打　辯「棍子是自己按摩用」

▲王姓、翁姓女托育員涉嫌施暴陳姓男童，台中地檢署1日依傷害等罪起訴。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳玉／台中報導

太平區某托嬰中心王姓、翁姓女托育員2018年6月間被控涉嫌施暴一名1歲2個月男童，因家長發現兒子身體、腿部出現不明瘀青，經調閱監視器後發現王、翁2人分別用手及紙棍毆打男童，翁女更扯「紙棍是自己用來拍打肩膀、腰部」；台中地檢署檢察官認定2人有向男童施暴，1日依傷害、違反兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌起訴。

起訴書指出，32歲王女、31歲翁女為於太平區東村12街上某托嬰中心的托育員，陳姓男子自2017年6月起，把3個月大的兒子送到托嬰中心托育，但陳男去年6月6日晚間將兒子待返家時，發現其左小腿有1條明顯瘀青。

陳男到托嬰中心調閱監視器，見翁女手持紙棍，將男童帶進廁所約5分鐘，拿紙棍打左小腿，致左下肢瘀青、挫傷；另外，王女於午餐時間，竟用單手抓起男童左手臂，騰空拉起身體移位，還用手指敲打男童頭部，造成男童哭鬧。陳男將兒子帶到醫院驗傷後隨即到警局提告。

王女、翁女2人否認犯行，但王女坦承有動手拉男童的手，但稱傷勢非她造成，不清楚傷是怎麼來的，更指出，若孩子身上有出現傷勢，都會寫聯絡簿告知家長；翁女則稱，當時男童情緒不穩，將其帶進廁所內冷靜，而手持紙棍是因自己不適，要用來拍打肩膀、腰部。

台中地檢署依監視器畫面、診斷證明書等證據，認定王、翁2人有向男童施暴，1日依照傷害等罪起訴。