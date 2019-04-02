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正妹同事邀「休假一起泡湯過夜」…被動男求助　老司機神回覆

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▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲正妹泡湯。（示意圖／pakutaso）

記者葉國吏／綜合報導

人帥真好？一位號稱大學只交過一位女友的鄉民發文「認識一週的女同事約我泡溫泉」，透露公司一位「可以考慮發展」的女前輩，邀他一起去過夜泡溫泉，讓他不知怎麼決定，發文問問廣大鄉民意見。

鄉民ilovesuarez發文表示，最近在新公司碰到一位同校不同系的同年齡女同事，平常對他照顧有加，加班後也會一起吃宵夜、然後送對方回家，鄉民認為是「可以嘗試發展的對象，且許多時候都是她主動比較多」，但鄉民不敢多想。

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▲▼鄉民接到正妹同事的邀約，不知道怎麼辦發文。（圖／翻攝批踢踢）

▲鄉民接到正妹同事的邀約，不知道怎麼辦發文。（圖／翻攝批踢踢）

不過最近，女同事邀請原PO休假要不要一起去泡溫泉，而且要在那過一夜，鄉民由於不知道該怎麼決定，「我怕拒絕了她會以為我對她沒意思，但是去了我怕會發生尷尬的情形，求各位情場老手給小弟一點建議吧～」

對此廣大的情場老手推文說「人帥真好」、「你怕的是什麼尷尬情形阿？需要拒絕她的撲倒嗎？」、「 你就老實說 然後約他其他去玩的行程」、「那拒絕之後...再好好安慰她阿XD你如果喜歡她，安撫她也是未來必學技能之一吧？」。

還有鄉民說「做了不該做的事會被說豬頭 該做的事沒做會被說木頭 人家只說要泡溫泉過夜 你為什麼一定要想到色色的事情上面去」對於眾多建議，原PO最後則補充說，後來已經答應邀約，但是是同房不同床。

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