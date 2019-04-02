宮廟參拜巧遇賴神舅舅　朱立倫：大家認識很久

記者蔡浩祥／基隆報導

前新北市長朱立倫上午前往基隆慶安宮參拜，有趣的是，宮廟主委童永卻是前行政院長賴清德舅舅。朱立倫受訪表示，童主委是地方大老，也是慶安宮的老主委，兩人認識很久，他也是新北市人、萬里人。

回憶起與童永認識的過往，朱立倫表示，自己擔任桃園縣長時期，就認識童主委；擔任新北市長時崎，每年都來慶安宮，每年新北市的媽祖活動，童主委也都有來。

被問及童永是賴清德表舅，他說，朋友就是大家交，老前輩大家都很尊重，童主委也是新北市人、萬里人。

現年90多歲的童永，去年4月獲聘總統府國策顧問，當時基隆市長林右昌表示，原本國策顧問基隆只有一個名額，行政院長賴清德來基隆，他當面向他推薦童永，希望基隆破例多一席國策顧問，蔡總統同意推薦，是很大的肯定。

據了解，老家住萬里，和基隆有很深淵源的賴清德，每到基隆一定會去慶安宮向舅舅童永請安。他還透露，小時候媽媽常帶他來基隆，選上第一屆立委時他也來基隆媽拜拜，舅舅在他心中就是偶像。

三年前，賴清德到基隆舉辦簽書會，分享市政「零基預算」概念。童永說，賴清德如果出來選總統，他第一個支持，賴清德笑著說，對舅舅的期望，只有感謝。

▲前新北市長朱立倫與基隆慶安宮主委童永相見歡。（圖／記者徐斌慎攝）