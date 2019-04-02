【獨家】法務部長蔡清祥談獄政人權：監外自主作業以利復歸社會

記者吳銘峯／台北報導

法務部長蔡清祥上任後，對獄政人權提升也相當著力。有鑑於受刑人出獄後難以復歸社會，蔡清祥擴大監外自主作業的範圍，讓表現好的受刑人白天到外部工作，晚上才回到監所中，以利未來復歸社會。另外也配合配合大法官釋字755、756號解釋，修正《監獄行刑法》跟《羈押法》。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者湯興漢攝）

正如同司法院長許宗力在大法官釋字第755號解釋協同意見書提到「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非是憲法基本權保障的『棄民』。」蔡清祥也認為監獄人權有必要再提升。著眼於監獄行刑的目的在於讓受刑人接受矯正後，能順利復歸社會，因此蔡清祥上任後，擴大實施「監外自主作業」，「受刑人表現良好的話，能夠早日接觸到外面，可以到外面去工作，到晚上才回到監所裡面來，這樣的做法讓他早日接觸外界以後，等到他服刑完畢，回歸社會以後，就能夠很輕易的銜接。」

另外大法官釋字755、756號解釋，針對受刑人人權改革提出許多觀點，蔡清祥也推動《監獄行刑法》跟《羈押法》的修正，讓受刑人除了大法官解釋注意的通信權以外，還能擁有對管理措施的訴訟救濟、身體健康等，更多基本人權。

而法務部近來也推動「智慧型監獄」，蔡清祥認為，「透過科技的設備，讓監獄的管理更人性化、更科技化，譬如我們對於接見，家屬的接見可以透過行動裝置，透過申請以後，讓他們連線做一個遠距離的接見。」

至於家庭對受刑人的功用，蔡清祥也沒有忽略。他也放寬12歲以下親屬會面的規定，希望藉由溫暖的親情鼓勵受刑人，並激勵受刑人早日悛悔，回歸社會，人生重新開始。



▼法務部長蔡清祥。（圖／記者湯興漢攝）