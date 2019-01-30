【智慧監獄將上路】收容人2月起可行動接見　在家就可探視收容人

▲為便利收容人家屬探視，矯正署行動接見系統將於2月18日起在台東泰源技能訓練所、金門及澎湖監獄試辦，家屬可透過手機或平板與收容人視訊。（影片提供／矯正署 後製剪輯／記者宋良義 ）

記者吳銘峯／台北報導

獄政人權將再提升！為了便利偏鄉或行動不便的家屬，也能經常到監所探視收容人，給予收容人最重要的親情支持，矯正署規劃「行動接見系統」，讓家屬透過手機或平板電腦，與在獄所內的收容人接見。另外矯正署也規劃網路購物，採指紋辨識系統，收容人可預先在帳戶中存入金錢，透過監所網路購買生活所需物品，更加便利。

法務部長蔡清祥表示，矯正署推動的「行動接見系統」，採事先預約，收容人家屬可在家透過手機或平板接見，不必長途跋涉，費時費力，這對收容人的教化非常有幫助。矯正署長黃俊棠補充表示，2月18日起將試辦「行動接見系統」，目前擇定澎湖監獄、台東泰源技能訓練所、金門監獄等3個監獄先試辦，預計明年51個監所將全面實施。行動接見的家屬資格，以收容人直系血親或配偶為主，初步規劃65歲以上、12歲以下者，若有行動不便或特殊狀況，也可向矯正機關提出申請。

至於在硬體方面，矯正署指出，只要利用手機、平板電腦，事先下載APP，連接上監所的內部監視設備，就能與收容人視訊，視訊時間約30分鐘。矯正署強調，雖然以行動設備視訊，但一切都必須符合規定，依法全程錄音及錄影，並有管理人員在旁監看，若有不法，就會切斷接見。

另外，考量收容人在監所內購物程序之繁瑣，且均須透過人工方式審核之不便，規劃了網路購物，將來只要收容人將金錢存入系統中，以指紋登入即可購買日用品，除了便利外，也避免許多人為弊端。目前已經擇定台北看守所與基隆監獄試辦。

為推廣監所產品及行動支付，矯正署已於台北監獄及台中監獄導入「台灣Pay」行動支付，民眾可透過行動通訊設備，購買監所自營作業產品，矯正署的自營產品展售商城也將結合「台灣Pay」行動支付，預計今年9月完成。



▼矯正署長黃俊棠。（圖／記者吳銘峯攝）