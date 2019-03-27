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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

受刑人打贏官司免唱軍歌　爭人權不分貴賤

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▲▼監獄。（圖／免費圖庫pixabay）▲▼女子監獄。（圖／wikipedia）

▲不管是不是受刑人，都可以爭取人權。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

綠島監獄謝姓受刑人，不滿監獄管理人員要求他唱軍歌、答數，打起官司獲勝。而他先前也因稱呼管理員「獄卒」，又在書信中批評監所，最後被監所處罰，當時他聲請釋憲，獲大法官會議做出釋字755號解釋，宣告相關作法違憲。可見爭取人權，不必分貴賤高下，只要有必要，就要爭取！

謝姓受刑人因毒品案件遭判刑14年半定讞，一開始先進桃園監獄服刑。當時他在監獄中就對監所管理員喊「獄卒」，遭到禁止後，又在書信中批評監所，最後被監所處罰；最後他要寄送賀年卡，也被監所禁止，並沒收原子筆。謝男先向台北地院提出抗告，北院審理法官吳佳霖，也認為相關規定違憲，因此針對相關法令撰寫釋憲聲請書，協助受刑人釋憲。

謝男與吳佳霖的釋憲聲請書最後成功說服大法官，讓大法官做出維護監獄人權極為重要的釋字755號解釋，宣告《監獄行刑法》相關規定違憲。這也促成法務部推出《監獄行刑法》、《羈押法》的修正草案。

謝男之後被轉到綠島監獄，又因為不滿監獄管理人員要求他唱軍歌、答數，一狀告上法院。台東地院審理後，認為唱軍歌、答數沒有法源，又與監獄管理無關聯，將受刑人視為棋子而使之失去主體性，因此判決監獄管理違法。

大法官釋字第755號解釋中，司法院長許宗力的協同意見書提到「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非不受憲法基本權保障的『棄民』 」，既然是國民，依照「有權利就有救濟」的法理，穿著「囚服」的「國民」，當然可以爭取人權、要求救濟，不須分貴賤高低，只要有必要，就能爭取！
 

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關鍵字：法律,人權,監獄人權,綠島監獄,行刑累進處遇條例,軍歌,答數,行政訴訟

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