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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

獄方逼受刑人唱軍歌答數遭判違法　法界：監獄人權要再開放

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▲▼監獄，受刑人，監獄管理員，獄政人權，鐵窗。（圖／記者周宸亘攝）

▲法界認為，監獄人權還要再提升。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

綠島監獄謝姓受刑人，不滿監獄管理人員要求他唱軍歌、答數，一狀告上法院。台東地院審理後，認為唱軍歌、答數沒有法源，又與監獄管理沒關聯，將受刑人視為棋子而使之失去主體性，因此判決監獄管理違法。有律師贊同法院的判決，認為「受刑人只是穿著囚服的國民」，監獄人權有必要再開放。

謝姓受刑人在綠島監獄中執行，但獄方人員對他有許多管理措施，包含不准寄信給家屬、不給參加作業以致作業分數為0分、強制保管謝男寢具、剝奪謝男運動權利，在運動時間命謝男唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉等行為、也不讓謝男向行政院衛生福利部、中央研究院、家扶中心等單位陳情。因此依照大法官釋字第755號解釋意旨，向台東地院提出行政訴訟。

法院審理時，綠島監獄辯稱，謝男為第四級受刑人，依規定1週只能與家人通信1次，超過部分當然不准。另外謝男為隔離犯，未參與作業，當然沒有無作業分數。寢具部分是因謝男擁有超出1套寢具，監獄依法保管。至於不准陳情部分，是因為謝男陳情的單位並非主管機關，有的甚至不是公務機關，當然不准。而較有爭議的唱軍歌部分，監獄辯稱，要求謝男唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉等，都是基本禮儀，培養遵守紀律之觀念，是監獄管理之必要措施。

法院審理後，認為通信、保管寢具、不准向非政府單位陳情的部分，確實都是《行刑累進處遇條例》、《監獄行刑法施行細則》明文規定，獄方合法。但唱軍歌部分，法院認為，「缺乏法律之授權依據，並且缺乏彈性及合理目的之關聯，將受刑人視為棋子而使之失去主體性。」因此判決這部分違法。另外法院也認為，謝男有權向其他政府機關陳情，因此也一併宣告獄方禁止謝男向衛生福利部、中央研究院陳情的行為違法。

判決出爐後，律師李大偉認為，本判決呼應大法官釋字第755號解釋中，司法院長許宗力的補充理由書提到「受刑人只是穿著囚服的國民」的精神。李大偉也認為，我國監獄人權長期低落，期望在本判決之後，能促進監獄開放更多的人權措施。
 

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關鍵字：法律,人權,監獄人權,綠島監獄,行刑累進處遇條例,軍歌,答數,行政訴訟

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