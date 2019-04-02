解放軍「台海中線逗留」　美國務卿：這樣無法贏台灣人心！

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

國際中心／綜合報導

中共解放軍機上月31日飛越海峽中線，挑釁意味濃厚立刻引起台灣空軍關注，而美國方面，國務院也出面譴責，「中國的軍事挑釁，是無法贏得台灣人的人心，也只會讓台灣人更加想要捍衛自己的民主。」華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）也分析，中國共產黨有三大目標，也都是以對台灣的策略作為基礎。

綜合外媒報導，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）1日下午在推特上發文表示，「中國的軍事挑釁，並不會在台灣贏得任何信任，反而會加深台灣對於民主的決心。」而解放軍跨越海峽中線當下，我國空軍也立刻予以警告，解放軍前後滯留10分多鐘後離開。美國專家則分析，中國是透過這樣的方式，來了解台灣對於危機應變跟軍事能力。

▲美國國務卿波頓在推特上發表解放軍挑釁台灣的看法。（圖／翻攝推特）

此外，波頓也提到，不論解放軍如何挑釁，「美國將依照《台灣關係法》遵守對台的承諾。」另一方面，美國國防情報局和國家安全局擔任中國問題分析員的葛羅斯曼（Derek Grossman）也提到，美國在台協會發表的聲明，完全被支持，美國也將繼續支援台灣，「中國需要恢復跟台灣的政治對話，才能夠讓台灣海峽維持平穩。」若中國繼續向台灣施壓，美軍可能增加台灣海峽的行動，因為美國會保衛台灣。

華府智庫「2049計畫協會」研究員表示，中國如此的挑釁行為，顯示出習近平對於台海之間的安定不以為然，也不想維持現況，而是希望按照自己的計劃「逐步征服」；另也指出中國的三大計畫，首先是將台灣孤立，接著是讓台灣人民摧毀信心，接著是收集台灣的情報，因此利用此番挑釁台灣空軍的方式旁敲側擊。