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蘋果iPhone強攻新專利　水下模式、AR穿戴式產品吸睛

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▲美國專利商標局近期批准蘋果一項有關ＡＲ技術的新專利，外界解讀為蘋果將以此進軍ＡＲ穿戴式裝置產品。圖為供應商外流iPhone 11最新設計為三鏡頭。（圖／翻攝自外媒9to5mac）

▲美國專利商標局近期批准蘋果一項有關ＡＲ技術的新專利，外界解讀為蘋果將以此進軍ＡＲ穿戴式裝置產品。圖為供應商外流iPhone 11最新設計為三鏡頭。（圖／翻攝自外媒9to5mac）

科技中心／台北報導

智慧型手機競爭白熱化，蘋果正在研發一款具有潛水功能的攝影設備，以及ＡＲ（擴增實境）功能的穿戴式裝置，美國專利商標局已證實，蘋果正針對上述二大功能申請專利，消息一出，吸引不少果粉引頸期盼。

新浪網引述外媒phonearena報導，蘋果以「具有成像功能的潛水電子設備」為名向美國專利商標局申請專利，這設備擁有環境光傳感器可在水下捕獲圖像，還能用於調整水下照片的色彩平衡。

另外，美國專利商標局近期也批准蘋果一項有關ＡＲ技術的新專利，名稱為「在移動設備上使用ＡＲ技術，實現物體識別的方法」，外界解讀為蘋果將以此進軍ＡＲ穿戴式裝置產品。

業內人士猜測，蘋果研發的這款新產品應該是「頭戴式顯示器」，很有可能是ＡＲ眼鏡，這款設備將配備一顆鏡頭，可以識別、記錄特殊的物體，在台主要合作夥伴可望為廣達和金屬機殼廠可成。

蘋果在AR上的專利早已浮出水面。去年，蘋果也在歐洲取得專利，其新技術以ＡＲ提供行車資訊，將結合汽車擋風玻璃或抬頭顯示器螢幕，還能結合FaceTime與其他車輛駕駛視訊。

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關鍵字：蘋果,iPhone,專利

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