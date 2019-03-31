iPhone XI多鏡頭「三角排列」曝光　郭明錤：第三個相機將支援AR功能

▲外媒曝光疑似蘋果新iPhone渲染圖。（圖／翻攝《macotakara》）

科技中心／台北報導

智慧型手機的競爭愈趨白熱化，外媒搶先曝光疑似今年「iPhone XI」的背面機殼設計圖版，新機的多鏡頭改以三角形排列方式；對此，Apple最強分析師郭明錤表示，第三個相機將是一款飛行ToF傳感器，可用於景深和更多的AR功能。

郭明錤指出，iPhone XI Max 和 iPhone XI（11）將採用背面3鏡頭方案，第3個相機可測量相機發出紅外光到其他物體並返回的時間，將能更加準確的測量深度訊息，有助於手機相機的景深及AR功能。



▲「iPhone XI」超醜三鏡頭又一力證，疑似新機的背面機殼設計圖版曝光。（圖／翻攝微博）

距離蘋果新iPhone發表還有半年時間，依據外國科技網站《macrumors》報導，大陸蘋果供應鏈日前透露，新一代的iPhone會從雙鏡頭升級至三鏡頭，以顯示新機以三鏡頭升級照相功能的決心。

不過，新的設計圖曝光後，網友紛紛留言表示看法。有網友說，新機機殼背板上的五孔，「是學五燈獎嗎?哀鳳越來越不潮了！」還有人說，這像三角形排列的相機，「外觀不就是跟NOKIA很像嘛！會不會也是一個彩色相機，剩下兩個黑白相機？」

▲供應商外流iPhone 11最新設計為三鏡頭。（圖／翻攝自外媒9to5mac）

另外，美國專利商標局近期也批准蘋果一項有關ＡＲ技術的新專利，名稱為「在移動設備上使用ＡＲ技術，實現物體識別的方法」，外界解讀很有可能是ＡＲ眼鏡，這款設備將配備一顆鏡頭，可以識別、記錄特殊的物體。

蘋果的ＡＲ產品呼之欲出，業內人士透露，蘋果公司的代表與知名子公司員工曾在今年的ＣＥＳ展拜訪ＡＲ波導管（Waveguide）供應商，這次參展的相關廠商包括擁有擴增實境關鍵技術的DigiLens、Lumus、Vuzix和WaveOptics。

