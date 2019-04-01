切割「韓流」挨批綠蛆　常美冰店「賭爛8年沒投過花媽一票」

▲常美冰店前天在臉書砲轟韓國瑜，結果昨天店外大排長龍，生意比往常更好。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟）

政治中心／綜合報導

高雄市觀光局特地將韓國瑜造訪過的高雄店家景點製成「韓總美食清單」，但高雄旗山一間老字號冰店「常美冰店」卻切割「韓流」，未料生意反暴漲。常美冰店第三代1日在臉書再度發文表示，切割「韓流」挨轟綠蛆，但環保、人權、歷史、性別平等才是他們平常關心的議題，更透露8年以來沒投過前高雄市長、現總統府秘書長陳菊一票。

常美冰店日前在臉書發文，希望遊客不要一直拿韓總的美食地圖去詢問，版主直言：「生意變差跟被中華人民共和國統治？有正常腦袋的人都知道要選哪一個。」此舉引發網友熱議，不少韓粉紛紛表示抵制，但也有不少網友大力支持，讓冰店生意變得比平常更好。

常美冰店1日再度在臉書發文，他自稱是「常美第三代a.k.a.旗山彭于晏」，感謝鄉民們的踴躍捧場，生意因為太好了，讓他忙到嚇一大跳，因此，暫時休息一日備料調養身體。

常美冰店表示，陳菊當了高雄市長8年，「林北賭爛8年沒投過她一票」，原因是旗山馬頭山事業廢棄物掩埋場、大林廢爐渣回填農地、旗山大溝頂拆遷、中央公園砍樹執意要蓋李科永紀念圖書館、自救會會長被黑道破壞辦公室毆打、市政府動員優勢警力圍堵在地居民的抗議，這些讓他很傷心。

▲常美冰店。（圖／記者洪靖宜攝）

常美冰店指出，「這時不得不說韓國瑜先生一句公道話，一上任就終止馬頭山掩埋場的開發案」，保全世界級的惡地形景觀，同時，他也想跟砲轟他們是「綠蛆」的人說，環保、人權、 歷史、性別平等，才是他們平常生活關心的議題。

常美冰店提到，這幾天湧入了很多留言，支持加油也好，謾罵幹譙也好，他們很抱歉沒有時間一一認真回覆按讚，但真心覺得無敵欣慰，正因為身處在言論自由的台灣，不會因為有人罵市長罵總統然後整間店消失不見。

高雄旗山區常美冰店日前在臉書發文，希望遊客不要一直拿高雄市長韓國瑜的美食地圖過來，甚至還說「生意變差跟被中華人民共和國統治？有正常腦袋的人都知道要選哪一個。」此舉引發熱議，不僅韓國瑜希望他「繼續賣冰把生意做好，給消費者更好的冰品就好了，其他不用再多言太多！」還有不少韓粉紛紛表示抵制，但也有許多網友大力支持。

冰店昨天出現排隊人潮，排了將近50公尺，要排半個小時才能吃得到，比以往假日還更好；常美今天公休一天，老闆po了一篇長文提及「花媽當了高雄市長八年，林北賭爛八年沒投過她一票，為啥？...」、「這時不得不說韓國瑜先生一句公道話，一上任就終止馬頭山掩埋場的開發案」這些到底啥意思？為讓讀者能品出其中意義，將全文照貼如下。（即時新聞中心／綜合報導）

常美冰店po文全文



4/1愚人節大家好

我常美第三代a.k.a.旗山彭于晏

感謝昨天熱情鄉民們的踴躍捧場

林北也忙到嚇了一大跳

所以今日暫時休息一日備料調養身體



大家早上看報紙了嗎？



首先

感謝我英勇國軍為我們捍衛家園

沒有你們的即時防衛

什麼時候被一口氣併吞都不知道

中華人民共和國(簡稱中國)一再進逼

身為台灣人

吾等當齊心齊力挺得來不易的民主寶島

至於要疾呼簽什麼和平協議手牽手一家親的這種中二政客

看看香港 看看西藏 看看新疆

只能說

台灣海峽沒有加蓋

go swiming游過去吧



第二

花媽當了高雄市長八年

林北賭爛八年沒投過她一票

為啥？

旗山馬頭山事業廢棄物掩埋場

大林廢爐渣回填農地

旗山大溝頂拆遷

中央公園砍樹執意要蓋李科永紀念圖書館

自救會會長被黑道破壞辦公室毆打

市政府動員優勢警力圍堵在地居民的抗議

完完全全傷害了林北的心

這時不得不說韓國瑜先生一句公道話

一上任就終止馬頭山掩埋場的開發案

保全了世界級的惡地形景觀

在網路上靠北我們是綠蛆的人也太看得起我鄉下小小冰店了

環保 人權 歷史 性別平等

才是我們平常生活關心的議題

管你市長是藍是綠還是由綠轉藍(回頭望向小巨人........)



第三

這幾天湧入了很多留言

支持加油也好

謾罵幹譙也好

很抱歉沒有時間一一認真回覆按讚

但林北真心覺得超級無敵欣慰

正因為我們身處在言論自由的台灣

不會因為有人罵市長罵總統然後整間店消失不見