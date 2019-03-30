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人妻報復偷吃夫！愛的掌聲後一陣熱「卡死拔不出」　劇痛交疊送醫

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▲▼波蘭夫妻性愛後無法分開。（圖／翻攝自臉書／Sarizugar）

波蘭夫妻性愛後無法分開。（圖／翻攝自臉書／Sarizugar）

 國際中心／綜合報導

波蘭一對夫妻在家裡開心啪啪辦事，結束後丈夫想要倒車離開，結果沒想到下體卡在妻子的「車庫」裡面，不管怎樣就是拔不出，兩人只好維持上下交疊的體位，裹著棉被送醫院急救。沒有想到，是因為妻子懷疑老公在外面偷吃，才對保險套動了手腳，導致悲劇發生。

綜合外媒報導，這對夫妻原本在家中開心辦事，結果沒想到「老公那個出不去」，兩人的生殖器直接卡在一起。妻子提到，辦事的時候就感覺好像有火在裡面稍的灼熱感，完事之後還真的拔不出，只好維持這個男上女下的姿勢打電話求救，醫護人員到場後也無法澆熄這個愛的摩擦生熱，將兩人用這樣的姿勢送醫。

影片中拍到，這對夫妻用痛苦的表情向醫護人員解釋發生什麼是。醫生檢查後發現，原來是妻子自行造成的，她因為懷疑老公在外面偷吃，想要報復，於是在保險套上塗了過敏物質，沒想到卻害慘了自己。

事實上這樣的事情並不算特別罕見，但大部分的原因都是因為女性發生「陰道痙攣」現象，可能是太緊張或其他原因，導致性交時發生插入困難等現象，甚至導致劇烈疼痛等，但女性無法自行控制，得靠注射之類的治療才能解決。醫師也表示，有些人性愛時喜歡特殊體位，可能導致子宮、卵巢等器官受傷，因此也不必一味追求創新。

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關鍵字：陰道痙攣,性愛,偷吃

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