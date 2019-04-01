買姨媽神器催經！準媽「一驗跑出T線」笑呼壞了　下秒驚呆喊8字：母丟捏

▲原PO買「姨媽神器」想催月經來。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

女孩子一定都懂月經沒來的慌張感，但常常才跑去買驗孕棒，回家拆封後，「大姨媽」卻馬上來訪，讓不少人封驗孕棒為「姨媽神器」。一名女網友日前就買了神器想催月經來，「一開始跑出T線，還以為很幸運拿到壞掉的」，但仔細一想才發現事態不對，讓她忍不住驚呼「不是我要的結局啊！」讓其他人笑噴。

「本來想說買個姨媽神器」，一名女網友日前在臉書《爆怨公社》表示，她早上在驗孕棒上滴3滴尿液，只見上面有2個英文字母C和T，而2種狀況分別為在C上的一條線（陰性反應、無懷孕）、以及CT上各有一條線（陽性反應、有懷孕），照片中的驗孕棒則是呈2條線。

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▲哎呀！恭喜老爺賀喜夫人 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO一看，忍不住笑說「一開始跑出T線，還以為很幸運拿到壞掉的」，但下一秒馬上驚呆「毋丟捏！！這不是我要的結局啊啊啊啊啊～～～」最後只能哀怨標註「#謝謝怨友祝福」、「#我只能認了」、「#姨媽神器失準啦」。

貼文吸引1.2萬網友按讚、超過千人留言祝福，「恭喜老爺，賀喜夫人！」還有人紛紛笑說「姨媽生氣了，不來了」、「說明姨媽神器不要亂買！不然這個驚喜也太嚇人了」、「這是魔法棒給的驚喜」、「這根本是驚喜包，買了不是中獎就是小月會來2選1」、「這是個意外神器」、「這個我是叫它『生命探測器』」。

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