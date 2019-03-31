娃娃機店婦人要400元「我災民」　他霸氣掏1千友全笑傻...背後理由網推爆！

▲男網友在娃娃機店門口遇上自稱是災民的婦人。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

「我想請你幫個忙......」經營娃娃機生意的曾姓男子，日前在店門口遇到中年婦人，她自稱是無家可歸的災民，還差400元才夠入住背包客棧，他沒多問細節，馬上就掏出1千元鈔票幫忙。事後，身邊朋友全說這是詐騙，拿錢幫忙根本太傻，但他卻不以為意，默默闡述了做善事的初衷，感動了許多人。

曾姓男網友27日晚間在「爆怨公社」貼文，表示這天他去顧副業夾娃娃機店，結過在門口遇到一位中年婦女，對方一開口就要求金錢幫助。她自稱是類似小林村那樣的災後重建居民，政府每個月撥5千元預算，但得自行去尋找住宿地點，社會局幫忙介紹去新北市蘆洲的一間教會，結果他們不收女性，只好另外尋覓背包客棧，只是還差400元，「我身上不夠，可以麻煩你資助我嗎？」

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曾男建議婦人可去找警察幫忙，但她的理由是警方處理「公事」，現在這算是「私事」求援，「看你願不願意資助我？」為了增加說服力，婦人開始拿出一堆文件，試圖證明自己真的是災民，不是騙錢的壞人。

「我身上沒百鈔，我給你1千，資料我不用看了，買點吃的跟快去背包客棧早點休息吧。」曾男霸氣掏出千元鈔票，目送婦人離開後，便開始忙娃娃機。這故事陸續被其他台主和朋友知道，每個人直覺反應都是詐騙，「你幹嘛給他錢？」「太好心了」、「你被騙了啦」、「每天來怎麼辦？都嚇跑客人了。」

▲1千元鈔票示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

他相當淡定，面對各種關心和質疑，只默默表示，如果婦人故事是真的，1千元完全在能力許可範圍內，這沒什麼；如果她說的內容是編織的謊言，那就當作少了一條菸，「我不會因為少1千塊而貧窮，她不會因為多1千塊而富有！」

文章貼上網，這樣大氣的胸襟感動了上千網友，「說真的，幫人就該這種態度」、「錢在（再）賺就有了」、「無論是否騙人，你的出發點是助人這樣就夠了」、「寧可多幫助一位，也不要少幫助一人」、「心態是善良的就是做好事」、「靠，我竟然被說服了！」

不過也有網友認為，不該姑息任何可能的詐騙，這是為了其他人好，「下一個路口看到她開雙B」、「你讓她誤以為騙錢很容易，間接造成下一個受害者」、「這行為只會讓這種人越來越多，越來越囂張」、「善良是好事，但應該堅持請她去找警察協助。」

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