人妻用微波爐「狂冒黑煙」...果醬吐司變熔岩 ！網反讚：高明套路

▲女網友用微波爐做出黑暗料理。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

微波爐對許多不擅長下廚的人來說是一個偉大發明，但是不知道怎麼用的話，買再多台也沒用。一名女網友就在臉書社團「爆怨公社」貼文表示，某天晚上想微波吐司，結果時間轉太久，差點把家給炸了，讓老公直接對她下達「禁煮飯令」，結果意外引來網友稱讚，說這根本是避開煮飯的高明套路。

這名女網友在「爆怨公社」貼文表示，自己和老公新歡剛滿兩年半，小倆口在兩個月前搬了新家，某天晚上她想吃宵夜，就把土司放到微波爐裡面，沒想到她霸氣的直接時間設定4分鐘。3分鐘過後，微波爐開始冒起濃煙，一打開才發現，吐司上面的果醬都已經徹底燒焦，變得像火山熔岩的感覺。



她提到，自己這個舉動差點就「炸毀新家」，準備好的宵夜也泡湯了，最後，「我老公再也不敢叫我煮飯了」。許多網友都在留言處吐槽，一片吐司微波4分鐘真的太扯，「這種的2分鐘以內就好」、「微波4分鐘，真有勇氣」、「是要火化吐司嗎？」、「四分鐘....便當都熱了」、「還好不是放香腸，不然要炸了」、「是不是當成烤箱使用了」。

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不過，一個意外竟然讓這位人妻獲得煮飯赦免令，也有許多網友讚嘆根本是超聰明的高招，「套路太深了！ 往後都不需要你下廚啦」、「各位新婚人妻又可以學到如何一招一輩子不用煮飯的技能了」、「高招！！一石二鳥！既殺人於無形又不用做飯」、「妳明明就故意的哈哈哈」、「太好了以後不用煮飯了」、「這樣就對了，有少一樣工作了」。