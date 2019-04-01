【安樂死系列】28萬連署失敗過後　她站上街頭拒絕照護悲劇：給我合法化

▲廖秀玉（圖右）與志工希望安樂死在台灣邁向合法化。（圖／記者丁維瑀攝）

記者丁維瑀、周亭瑋、陳宛貞／專題報導

西門町街頭上，安樂死公投連署提案領銜人廖秀玉正找尋願意簽名的支持者，有人看到標語上的「死」字稍微皺眉，有人則樂意署名。她與志工都希望安樂死在台灣合法化，她見過婆婆在病床躺了5年，後來她父親罹患肺癌，嗎啡退了繼續加量，最後一個月走得很痛苦，悲劇不斷發生，她要推廣安樂死到不能動為止。

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「關於安樂死，大家不要只有心動，還要行動。」廖秀玉與為數不多的志工穿上背心，穿梭人潮眾多的場所，第一階段需要募集1879份提案書，經由中選會審查提案後，第二階段則得達到28萬份連署書，才有望綁定2020年總統及立委選舉；不過，這並非首次安樂死公投連署，婦產科醫師江盛也發起過連署，第二階段沒有達標。廖秀玉這次是否會成功？她沒有給出答案，只能繼續往前。

▲廖秀玉拿著單子請民眾簽名，有人停下腳步簽名，她就會說「謝謝，祝你幸福。」（圖／廖秀玉提供）



前體育主播傅達仁罹患胰臟癌末期，2018年6月遠赴瑞士選擇安樂死，這個議題當時再度浮出水面，促使台灣民眾去思考人人都躲不掉的課題。至於廖秀玉，讓她今日會站上街頭的原因之一除了傅達仁，還有她的婆婆，「我婆婆家經濟狀況非常好，可是有錢沒什麼用。」

婆婆中風後送醫，廖秀玉形容「救回來的只有命」，沒有生活品質，聘請看護一天費用2200元，再加上供對方吃住等，照顧婆婆一個月最少花費10萬。她想問，經濟富裕的家庭都彷彿站在邊緣，如果是沒有錢的家庭怎麼撐下去？

希望讓安樂死成為人人都能擁有的選擇

廖秀玉最煎熬的，是看著婆婆在床上痛苦，「請護理師來換管子時，每次一拔，她就抓住護理師的手，一直顫抖，眼角流淚。我很心痛，這種生命要幹嘛？」婆婆最後過世，她反而不傷心，因為家人終於脫離苦海。

觀察台灣現況，《病人自主權利法》今年1月6日正式上路，民眾經過諮商，簽署預立醫療決定書後，在特定情況下可以不接受延長生命的醫療措施。此外，安寧緩和醫療條例中，旨在減緩末期病人苦痛，其中包括不施行心肺復甦術，讓病人善終。

▲一名男子正在簽名。（圖／記者丁維瑀攝）

上述兩者，對於廖秀玉與其他簽下姓名的民眾來說其實還不夠，缺少了「主動性」，她想起自己的父親診斷出肺癌，最後的時光總是昏沉又時常喊痛，慌亂的她每天祈求各種神明，如果當時安樂死合法化，她的父親也就多了一種選擇，「明知道沒救了，為什麼讓他受苦？安樂死可以直接跳過痛苦的部分。」

類似的遺憾在台灣每一個家庭都可能上演。台北市士林陳姓婦人去年用榔頭攻擊丈夫頭部13下，床鋪上沾染鮮血，最後對方死亡，當時70多歲的她照顧患有糖尿病、心臟病等疾病的老公起碼30年，直到再也無法承受照護壓力。

▲廖秀玉自知推動的時間並不多，趕緊號召志工在台中向上市場擺攤連署。（圖／安樂善終推動社團提供）



能推動安樂死的時間一點一滴在減少，曾到台大急診擔任志工的廖秀玉看過太多死亡，「很多中風、醫不好的，老婆在那邊哭，老公則是躺在床上哭。其實，人生有些事情是可以避免的。」推動合法化的路程並不容易，她直言，若有政治人物未來願意表態支持安樂死，她和背後的一群人也會站出來力挺。

假如一個人的生命已經圓滿 他應該有屬於人的權利

婦產科醫師江盛多年來在產房迎接新生命誕生，他離死亡卻也很近，曾積極站出來推動安樂死公投案，「我們這一代都面臨死亡的議題，每個家庭都有，只是議題該怎麼做？我們有沒有自由去選擇？生命已經失去品質時，你還要繼續存活嗎？」

在醫學院負責醫學倫理、法律探討以及擁有相關的教育經驗，促使江盛不斷思考現代醫療如何變成今天的局面。他說，「假如一個人的生命已經圓滿，他認為夠了，他應該有屬於人的權利（指安樂死）。我的希望也是這樣，我相信這也是台灣相當多人的期望。」

▲江盛質疑，生命已經嚴重失去品質時，為什麼還要堅持讓這個人繼續活著？（圖／江盛提供）

借鏡國外例子，荷蘭與比利時是首批讓安樂死合法化的國家。江盛表示，荷蘭允許安樂死已將近20年，實際上執行則是30年，而且每5年都會做出報告，審視與研究每個案例；回過頭來看台灣，在很多觀念上從來不是領導者，現在是時候必須去思考「我們到底需要什麼？」

面對安樂死可能衍生出的弊病，江盛並沒有太多擔心，只要制定法律時嚴加把關各種層面，基本上醫師、病人大部分都能理性選擇，「尤其是這樣的單行道，一去不回的路上，病人、家屬、醫師等都要想清楚，這些都是要考慮的。」

安寧不是公賣局 「我為什麼要接受這樣的仁慈？」

現階段談論的安樂死，其實就是罹患難以忍耐的疾病，在不能治療的情況下，能夠選擇死亡。在江盛眼中，現有的安寧不該是唯一解方，「我們每年有17萬人死亡，扣除意外等等因素，這只是追求最後的人權。」

面對安寧緩和一派的質疑，他接連拋出幾個問題，「死亡的面貌有千萬種，所謂的死亡一定要經過到安寧嗎？就像公賣局那樣專賣，但這可能嗎？」他持續追問，在品質上，安寧是否能提供所有臨終死亡人們的期待，「而量的方面，醫院的安寧病房都有限制，能應付台灣17萬人的死亡嗎？最後，所有醫師在安寧上的治療也都一致嗎？」

▲江盛認為，不是每位病患都能住到安寧病房。圖為台大醫院緩和醫療病房。（圖／記者丁維瑀攝）



傅達仁生前在臉書透露，他每天腹痛要靠嗎啡緩解，但劑量多了又會嘔吐、跌倒。對此，江盛表示嗎啡無法真正減輕傅達仁的痛苦，只是讓人昏昏沉沉，「我為什麼要接受這樣的『仁慈』？」

就現況來看，安樂死合法化仍是漫漫長路，歷經公投連署挫敗後，江盛有些感嘆，「去遊說或是鼓勵提案，也許是比較好的方法。我希望未來的選舉當中，議員可以適當在這個議題發聲，假如我們不起頭，等你們（年輕人）到了我這個年紀，台灣還停在那邊，步調就有點太慢了。」

第一次連署失利 台灣準備好了嗎？

傅達仁在臨終前一刻仍牽掛台灣，希望建立良好完善的安樂死法案。他的兒子傅俊豪在辦妥父親後事以後，和家人自瑞士回到台灣，尋思該如何達成傅爸遺願，便偶然在電視上看見，江盛發起的安樂善終公投案已經送入中選會，當時即將進入連署階段。傅俊豪表示，「我們當然希望為這份法案盡一份心力，所以主動聯絡江醫師，看看有什麼我們可以做的」，於是和母親鄭貽一同擔任北區連署書收件人。

▲傅俊豪謹記著父親的遺願，持續推廣安樂死議題。（圖／記者周亭瑋攝）



江盛在2018年6月發起的「死亡權利法案立法公投」經安樂死推動聯盟的推廣之下，同年8月23日正式展開連署，需在6個月內收集28萬份，才能順利進入公投階段。傅俊豪積極在臉書粉絲專頁「傅達仁追憶」上宣傳相關資訊，儘管父親等不到法案通過、已經先走一步，仍希望為廣大的病友努力。

今年2月22日連署截止前，法案共蒐集5萬多份連署書，遠遠不及28萬，宣告失敗。傅俊豪提到，「畢竟爸爸剛走，那時候對社會運動還不是很熟悉，沒有組織、沒有資源，所以只在網路上宣傳」、「我們已經蒐集5萬份連署書，但門檻是28萬份。雖然離得還滿遠，還是很開心有這麼多人讓我們知道，他們支持且關心這件事情。」

安樂善終立法促進會成立 「把人權還給自己」

傅達仁生前曾拜託醫界、學界、政界友人，希望他們在立法院提案，經過立法委員連署，促成安樂死合法化。在他的努力之下，由演藝圈及各界人士組成的「中華安樂善終立法促進會」獲內政部核准，於2月24日正式成立，成為全台首個支持安樂死合法化的團體。傅俊豪承父親遺志，當選首任理事長，目標是讓受苦的病人擁有選擇的權利。

▲傅達仁過世後，桌上擺著象徵他精神的玩偶。（圖／記者丁維瑀攝）



自傅爸逝世的消息透過媒體曝光以來，「傅達仁追憶」粉專湧入許多私訊，其中不乏身患重症的病人或病人家屬。傅俊豪提到，至今接觸到的民眾中，有約七八成都對安樂死的決定表示理解，「有些人在健康的時候，會堅持『我就是要活到最後一秒』，這是你的選擇。但假如有一天你生病了，痛到無法自拔的時候，你的想法可能會改變。當你改變心意的時候，就必須要有這條法律，來幫助你完成最後的旅程。」

「不管多少人有安樂善終的需求，這樣的需求都是存在的。有些人健康的時候沒有想到，但是當他生病、痛苦的時候，這會是一條備案」，然而傅俊豪坦言，就算修法順利，也需耗費3至5年，還有很長一段路要走；但也是多虧了父親的渲染力，讓過去對「死亡」相當忌諱的台灣社會逐漸展開討論，許多人也會提早規劃自己的最後一程，或許有望加速安樂死合法化的進程。

傅俊豪始終認為，不論是否有需求，安樂善終都屬「自己的選擇」，而安樂死合法化即是「把人權還給自己」，讓人們不必耗費大量金錢和體力，出國為求一死。傅達仁身為癌末病患，得先撐過20幾個小時的長途飛行，抵達瑞士後還得克服語言和文化上的隔閡，關關都是硬仗，前前後後耗費3個月。

▲傅達仁在生前完成許多願望，最後喝下藥劑，在家人的陪伴下離開。（圖／傅俊豪提供）



「但對病人來說，最珍貴的就是時間」，這段日子讓傅俊豪有感而發，想讓有需求的人不必經歷父親承受過的壓力，在最熟悉的土地上，平順走到最後。

「最重要的是，一定要本人自願」，傅俊豪多次強調，簡化安樂善終的步驟並不代表放寬標準，評估病患是否可執行安樂死必須萬分嚴謹，法案也需經過重重審核，才不會淪為殺人工具或謀財害命的方式；而敦促建立完善的法規便是立法促進會的職責。在推動安樂死合法化的這條漫漫長路上，父親的各方好友都是傅俊豪共同奮鬥的戰友，但他也希望喚起年輕族群的關注，才能維持議題的熱度。

還要克服多少困難 你才能選擇「善終」

多數年輕人畢竟還不到思索生命的時刻，對於安樂死雖然抱持開放態度，做出的行動仍有限。廖秀玉坦言，公投的困難還在於今年6月1日開始上線新系統，電子連署預計要使用自然人憑證，「可是用了自然人憑證，很多人不想去申請，老年人更不會用，這樣會影響到想要支持安樂死的人數。」她建議中選會，連署的過程應該是要讓民眾感到便利的，不要過度繁瑣。

此外，怎麼在網路匯聚更大的聲量，讓更多民眾注意到安樂死議題，還必須整合各方資源與人脈，都是需要思考的問題。

廖秀玉的老公在5年前過世，對方只是站在小椅子上修理壞掉的時鐘，怎料突然不慎跌倒往後仰，「人當場就離開。他平常身體都好好的，很健康啊。」她說到這段經歷時用衛生紙擦了擦眼角，人生太多意外，誰都無法預測未來，她現在只希望，每個人生都能盡量善終，吃得下、睡得著又能運動，最後安詳前往另一個國度。

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