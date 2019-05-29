張善政以核養綠公投被指「重複簽署」　黃士修疑中選會偽造文書

▲張善政拿出身分證說，現在戶籍已快10年。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

前行政院長張善政今（29日）和以核養綠公投發起人黃士修到監察院遞交陳情，怒指中選會在公投案處理過程屢次刁難。張善政說，去年簽的連署被註記「戶籍未滿6個月」等同無效，但戶籍實際已快10年。半年過去，中選會才回覆無效原因是「重複簽署」，很納悶到底是自己不小心有疏失？還是被做掉？

黃士修指出，去年提出「廢除電業法第95條第1項」公投，同年10月接到中選會由戶政機關查對結果，列了3萬多筆不合格。其中，張善政被註記第一項「戶籍未滿6個月」， 但事實上，張善政在現在的戶籍已快10年。這段期間多次要求中選會交代清楚都沒答案，今天他們要到監察院陳情，中選會就突然回覆不合格原因為「重複簽署」。

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▲黃士修（左）質疑中選會偽造文書。（圖／記者許展溢攝）

黃士修質疑，過去半年中選會不願面對，難道是買個描圖紙就生出來？若原本就存在，為何一開始不交出來，直到今天6個月過去才改口說重複簽署，這沒有政治操作和偽造文書？ 希望今天送出陳情，監委能夠秉公處理。

張善政拿出身分證說，現在的戶籍是在民國98年遷到花蓮壽豐鄉，已快滿10年。且一個民眾參加公投連署是基本權益，除了自己有3萬多人也被列不合格，受到損害，今天想陳情就是想了解，假設真的是如今天中選會回覆的「重複簽署」，希望看到這2份，到底是不是自己簽下的？如果有會承認自己錯誤，但至今得不到答案，連認錯的基礎都沒有。希望中選會公開透明，要跟所有當事人說清楚，不然這是一個很大的問號，不知道是自己不小心？還是被做掉？