北達科他州發現「斷兩半魚化石」　專家：隕石滅絕恐龍重要證據

▲ 考古團隊在北達科他州發現斷成兩半的魚類化石 。（圖／翻攝Andrew Revkin推特）

國際中心／綜合報導

美國堪薩斯大學（University of Kansas）一支考古團隊最近在北達科他州（State of North Dakota）鮑曼（Bowman）市附近，挖掘到一座埋藏著大量恐龍、魚類與其他動物化石的大型墳場。這座墳場也成為小行星6600萬年前撞擊地球的重要證據。

綜合外媒報導，這支12人組成的考古團隊，陸續在北達科他州的白堊紀末期地層中，找到了重疊、並排在一起的古代「鱘魚」化石，以及化石，特別是鱘魚化石的魚鰓部分及植物化石的表面，都有發現找到「玻璃狀粒子」，這些粒子顯然是因為過大的衝擊所產生的。

團隊成員羅伯特（Robert DePalma）在研究論文中提到，一顆直徑12公里的小行星，在6600萬年前的白堊紀末期，衝撞了現在墨西哥的猶加敦半島（Yucatan Peninsula）地區，摧毀了當時地球上多達75%的動植物物種。這場人們都已經清楚的災難，帶給地球前所未有的嚴重劇變，隕石撞擊引發了規模10至11的地震，這強度甚至遠比1906年的舊金山大地震還要多出350倍以上。接著，強烈衝擊使得震波快速移動，在當時的西部內陸海道（Western Interior Seaway）引發大規模的海嘯，正是這場海嘯，瞬間吞噬了大批淡水魚類、脊椎動物、樹木、枝幹、菊石貝類及其他的海洋生物的生命，牠們的遺體就這樣被遺留在北達科他州的地層內。

▲ 考古團隊在北達科他州發現斷成兩半的魚類化石 。（圖／翻攝Andrew Revkin推特）

有些魚類化石顯然曾經吸入過與隕石撞擊有關的噴發物，這顯示出來自墨西哥的震波以多麼迅速的速度，在數十分鐘之內就來到北達科他州。論文的其中一位共同作者大衛（David Burnham）提到，「正因為地層的沉積現象來得如此快，當時所有的東西都以鮮活的形象方式被保存下來，沒有被壓扁或擠碎。這彷彿是液體一般的雪崩現象，讓生物們因海嘯的猛力而突然死亡。我們就發現有一條魚在海嘯來臨時因為撞到樹，所以呈現出來的化石是斷成兩半的。」

▲ 小行星的撞擊終結了恐龍時代，迎來了哺乳動物時代。（圖／取自免費圖庫Pixabay。）

羅伯特補充，「透過化石這些『定格的元素』，我們見證到地球歷史上最重要的一次撞擊事件的過程。這個事件與地球上所有的哺乳類都有著直接的關係，那次撞擊改變地球上的一切，也終結恐龍的時代，也埋下了人類崛起的種子。地球不再是恐龍星球，而是哺乳動物的星球了。」