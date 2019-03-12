安倍晉三轉小英貼文！用中文感謝台灣：帶給我們無比的勇氣

▲日本首相安倍晉三發文感謝台灣。（圖／翻攝自Twitter／@AbeShinzo）



國際中心／綜合報導

東日本大地震、海嘯和核災發生屆滿8年，總統蔡英文11日在推特以日文再次替311大地震罹難者與受災戶致上慰問。日本首相安倍晉三12日也在推特上分別以中文、日文表達感謝，「台湾的支援帶給我們無比的勇氣。」

安倍晉三12日下午在推特上轉發蔡英文的推文，並用中文寫下，「台湾的支援帶給我們無比的勇氣。震災已經過去8年了，災區的復興工作正在切實地進行。謹藉此機會再次向臺灣許多老朋友表達誠摯的謝意。」隨後用日文發佈相同貼文。

蔡英文11日在推特上寫道，「自日本311大地震發生以來，已經過了8年。我想藉由這個機會再次替罹難者祈求冥福，真心地向所有受災者至上最誠摯的慰問。台灣為日本著想的心意是沒有時差的。」

日本各地每年都在311大地震周年舉行追悼慰靈儀式，日媒也出版後續相關報導。據了解，日本政府設定311大地震「災後復興期」為10年，也就是說，2021年3月將會完成所有任務，而震災復興團隊也會就此解散。