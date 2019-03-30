冒牌員工行竊巧遇正職員稱： 「我新來的」　老闆到場逮人　

▲黃姓慣竊侵入工地偷拿6串鐵片，準備到資源回收場變賣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

家住台東卑南地區的黃姓慣竊目前行經台東市1處工地，見工地大門敞開又四下無人，竟心生歹念侵入行竊，得手正要離去時卻遇到在該工地任職的員工，慣竊還態度從容表示，是老闆交代他來拿的，正牌員工心覺有異偷偷報警前來逮人，慣竊當場露陷就逮，被依竊盜罪嫌移送偵辦。

日前傍晚家住卑南的黃姓慣竊騎機車經過台東市中興路四段堆置建築器材的工地時，見大門未上鎖且四下無人，遂侵入竊取鐵片6串。正當黃男在得手後正要離去時，不巧遇見任職於該處放假路過的員工，當員工詢問黃男為何到工地裡拿東西，黃男態度從容且淡定的說是新來的員工，又說是老闆叫他將華司(鐵片)拿到另一個工地，正牌員工驚覺不對勁，不動聲色暗自報案並通知負責人到場。

▲▼工地大門未上鎖，讓黃姓慣竊心生歹念有可乘之機。

台東警察分局利嘉派出所警員趙彥威獲報後到場，黃嫌仍飾詞辯稱是新進員工否認竊盜行為，當負責人出現時，黃嫌才啞口無言，坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移請台東地方檢察署偵辦。



警方調查，39歲的黃姓慣竊無業，為列管毒品、竊盜治安人口，多次進出監所仍不知悔改，近日因缺錢花用，當日行經建築工地見鐵門未上鎖便逕行進入，竊取6串鐵片放置機車腳踏板，準備拿至資源回收廠變賣換現金，正要離去時遇到路過的員工通知警方及負責人，當場人贓俱獲。