「看過叔叔的弟弟」被同學嘲笑說謊！　國小女童氣哭：為什麼沒人相信我

▲潘男最後被判應執行10年有期徒刑。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



地方中心／台中報導

台中一名國小女童小琪（化名，12歲）在學校向同學表示曾看過「叔叔的弟弟」，結果被同學嘲笑；老師聽聞後驚覺不對勁，詢問之下才知道小琪遭父母的潘姓好友性侵、逼口交。台中地院審理後，依對未滿14歲犯強制性交罪、共2罪各判潘男8年，應執行10年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，潘男於2016年8月間趁小琪父母都不在家，悄悄走進小琪房間，接著以手強壓頭部，逼她含住下體，性侵得逞2次；直到小琪在學校上健康教育課程時，自述曾看過男性生殖器遭同學嘲笑引起老師關注，全案曝光。

小琪向老師表示，「真的有看過男生的那個地方，因為當時是小二升小三的暑假，家裡沒人，所以叔叔讓我看，而且他還叫我吃、叫我舔。」她氣哭強調，真的沒有說謊，不明白為何其他同學要取笑自己。

法官審理後認定，雖然在事件發生後的2年曝光，但從證人老師口述，可知道小琪證詞並非虛構、杜撰情節，而是真實發生，因此依對未滿14歲的女童犯強制性交罪判潘男應執行10年有期徒刑，全案仍可上訴。

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