目擊女兒遭3男性侵　勇媽狂砍復仇1死2傷…撤銷起訴她當庭釋放

▲看見女兒遭到性侵,是媽媽心中永遠的痛。圖為示意圖。(圖/pixabay)



國際中心/綜合報導

南非有位母親康皮(Nokubonga Qampi)又被譽為「獅子媽媽」(Lion Mama),她的女兒曾被3名男子輪流性侵,當時她在暗夜中趕到現場,為了保護最重要的家人,她殺死1名男子並造成另外2人重傷,後來被逮捕,面臨謀殺罪指控。由於公眾不斷替康皮發聲,最後檢方撤銷起訴,她也獲得當庭釋放。

BBC報導,康皮在半夜接到電話,當時她才剛醒來,對方說她的女兒賽夫卡奇(Siphokazi)被3名熟識的男子輪流侵犯,她第一個想法是報警,但是內心相當惶恐,無論如何,她都必須趕到現場,只有自己能幫助孩子,「我很害怕,但我不得不去,那可是我的女兒。」

前往現場的過程中,康皮不斷在心裡猜測女兒可能死去,「她認識加害者,對方可能會殺掉她,讓她不能報警。」賽夫卡奇原本在一處村莊拜訪好友,朋友在凌晨出去,她自己一人睡著了,接著3名酒醉的男子決定伸出魔爪。

康皮的心跳很快,她出發前先到廚房拿了一把刀,「天黑了,我必須用手機的燈照亮道路。」當她靠近房屋時,她聽到女兒的尖叫聲,接著走入臥室看到可怕的場景,「我嚇瘋了,我只是站在門口,問你們到底在做什麼。」男子接著朝康皮衝過來。

「那時我覺得必須保護自己,這是一種本能反應。」康皮拒絕透露之後發生的事,最後3名男子中有1人死亡、2人重傷,根據證詞,她看到女兒被性侵時情緒變得非常激動,有2名男子站在旁邊,褲子脫到一半正在等待。

