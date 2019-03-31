目擊女兒遭3男性侵　勇媽狂砍復仇1死2傷…撤銷起訴她當庭釋放

▲看見女兒遭到性侵，是媽媽心中永遠的痛。圖為示意圖。（圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

南非有位母親康皮（Nokubonga Qampi）又被譽為「獅子媽媽」（Lion Mama），她的女兒曾被3名男子輪流性侵，當時她在暗夜中趕到現場，為了保護最重要的家人，她殺死1名男子並造成另外2人重傷，後來被逮捕，面臨謀殺罪指控。由於公眾不斷替康皮發聲，最後檢方撤銷起訴，她也獲得當庭釋放。

BBC報導，康皮在半夜接到電話，當時她才剛醒來，對方說她的女兒賽夫卡奇（Siphokazi）被3名熟識的男子輪流侵犯，她第一個想法是報警，但是內心相當惶恐，無論如何，她都必須趕到現場，只有自己能幫助孩子，「我很害怕，但我不得不去，那可是我的女兒。」

前往現場的過程中，康皮不斷在心裡猜測女兒可能死去，「她認識加害者，對方可能會殺掉她，讓她不能報警。」賽夫卡奇原本在一處村莊拜訪好友，朋友在凌晨出去，她自己一人睡著了，接著3名酒醉的男子決定伸出魔爪。

康皮的心跳很快，她出發前先到廚房拿了一把刀，「天黑了，我必須用手機的燈照亮道路。」當她靠近房屋時，她聽到女兒的尖叫聲，接著走入臥室看到可怕的場景，「我嚇瘋了，我只是站在門口，問你們到底在做什麼。」男子接著朝康皮衝過來。

「那時我覺得必須保護自己，這是一種本能反應。」康皮拒絕透露之後發生的事，最後3名男子中有1人死亡、2人重傷，根據證詞，她看到女兒被性侵時情緒變得非常激動，有2名男子站在旁邊，褲子脫到一半正在等待。

Lion Mama: The woman who fought off her daughter’s rapists - BBC News https://t.co/h33DMXllUF — Lauren Skipp (@LaurenSexyGirl) 2019年3月31日

其中1名男子被抓包後試圖逃離現場，想要從窗戶爬出去，康皮獨身對抗他們，她並未理會對方的傷勢，最後把女兒帶到朋友家。警方到達時，康皮被逮捕，她在牢房裡什麼也不能做，「我在想著我的孩子，我沒有關於她的消息，這是一次帶有創傷的經歷。」

同時，賽夫卡奇也想著媽媽，她感到傷心欲絕。康皮獲得保釋後先與女兒見面，她盡量保持樂觀，還開玩笑說女兒不能結婚，因為她以後可能得入獄，到時就不能照顧孩子。

代表律師托尼思（Buhle Tonise）提到，事件發生後的1周，這對母子似乎都放棄了，她們沒有錢，總覺得司法體系只是有錢人能操控的把戲。儘管托尼思有信心可以讓這位母親免於牢獄之災，但康皮依舊沒有自信。

康皮沒有想到的是，經由媒體的相關報導，她得到民眾的廣大支持，她出庭時到處都能看見支持者，每個人都跟她說「加油」，法官最後告知已撤銷對她的指控。

民眾都很支持康皮，甚至發起募資讓她能夠打官司。康皮起初不是很喜歡獅子媽媽的稱號，但她最後欣然接受，她知道自己必須保護孩子，她打電話給女兒告知好消息，臉上終於露出笑容。

當時受到重傷的2名男子最後分別被判處30年徒刑。現年27歲的賽夫卡奇說，「我很高興，總覺得有些安全了，但有部分的我認為，他們該被判處無期徒刑。」只要案件徹底結束，她會公開自己的全名，以此鼓勵其他受害者，「即使在這樣的攻擊後，你依舊可以重回社會，繼續過你的生活。」