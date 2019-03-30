「救救我老公！」妻車外撕聲吶喊！他追撞「燒成焦屍」慘死…母淚崩

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名陳姓男子29日凌晨3時載著妻子行經台74快速道路時，莫名追撞前方的大貨車進而車體燃燒。來不及逃離的陳男被卡在車內慘死，陳妻則全程目睹崩潰。陳男的媽媽聽訊後爆哭，因為兩個出生沒多久的孫子都沒了爸爸。

「趕快救我老公！」台74線快速道路29日凌晨3點多，一輛白色BMW轎車追撞大貨車後起火燃燒，31歲陳姓駕駛受困車內，逃生不及命喪火窟。陳妻雖驚險逃過死劫，但目睹丈夫活活被燒死，只能束手無策的淒厲哭喊，在快速道路上崩潰。

▲▼妻子目睹丈夫燒成焦屍。（圖／記者李忠憲翻攝）



對此，陳母聽聞死訊後直接淚崩說，兒子跟媳婦結婚6年，感情非常好，這次是為了幫她送菜到台中才會出意外，「他很乖他很乖，他超乖的…他真的很孝順」，現在留下孫女及孫子，讓她也不知該如何是好。

據悉，據了解，31歲陳男子駕駛的BMW轎車價值280萬元，是妻子的嫁妝。陳男家裡排行老大，有2妹妹及1弟弟，家中經營農產行，小有名氣。陳姓夫妻結婚6年，育有2名子女，與家人感情十分好，陳男平時也很孝順幫忙送菜，當時就是在幫忙送貨卻發生車禍，天人永隔。

貨車駕駛向警方表示，當時他開車時速約60公里，開車開到一半不知何故就被追撞，下車一看發現BMW已經起火燃燒，趕緊拿滅火器搶救，但火勢太大他也無法靠近。

但陳妻則否認丈夫有喝酒，她向警方說，當時她在睡覺，突然碰撞上後驚醒，她趕緊逃出車外，卻不知丈夫沒有及時逃出。

警方初步調查，大貨車駕駛無酒精反應，至於白色BMW為何會追撞，是否有酒駕、超速等情況，都需調查釐清。

檢警下午在台中殯儀館針對陳男進行相驗，陳妻頭戴鴨舌帽、口罩抵達，過程中不發一語，親友也在外圍協助遮擋鏡頭。結束後，陳妻也在殯葬業者協助下，前往事故現場舉行招魂儀式，場面哀戚。

台中地檢署表示，此案目前已由檢察官、法醫、警察、消防單位調查，除了釐清大貨車司機是否有肇事責任外，也對死者抽血化驗，確認是否有酒精及毒藥物反應，以釐清死因及事發經過。