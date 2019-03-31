丈夫過世工廠關門　江蘇女子扛鋼管5年還清10多萬元債務

▲江蘇女子扛鋼管還清丈夫債務。（圖／翻攝自《現代快報》）

記者馬叔安／綜合報導

江蘇如皋一名女子為了償還亡夫的10多萬元人民幣（約新台幣46萬元）債務，前往工地打工、扛鋼管賺錢，經過了5年，終於在最近還清了所有債務，情緒激動的她當下痛哭失聲，期間被拍下的影片由法院發佈到網路後，短短3小時就有1700多萬的點擊量，許多網友都為她加油打氣。

《現代快報》報導，家住如皋市搬經鎮的女子施勤（化名），5年前丈夫過世後，無力繼續經營家中的小型織布廠，發現丈夫還欠9名織布女工10萬多元的工資，她主動聯繫到這9人，一起到法院以調解的方式確定了欠債事實，並約定一年內還清，但一年之後尚且無法完成，9名女工於是向法院申請強制執行。

▲江蘇女子扛鋼管還清丈夫債務，影片在網上引發關注。（圖／翻攝自《現代快報》）

施勤於是開始打工扛鋼管賺錢，「一元一元地掙，一百一百地存，一個一個地還」，在2018年還清了3人欠款， 並於2019年1月7日，約好其餘6人，一起來到法院，還清最後的欠款，卸下債務的她，忍不住放聲大哭，「老公，你欠的債我終於還清了。」

在影片中，可以看到清點現金時，除了百元大鈔外，也有5元、10元等小鈔，以及各種面額的零錢。這段影片於29日被上傳到網路後，網友們除了感嘆施勤的誠信精神之外，也鼓勵她用積極的態度迎接未來。承辦法官也表示，「她讓我們感受到一諾千金的可貴和依法履行義務的可敬。」

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