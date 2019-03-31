快訊／清水透天厝深夜竄惡火　父母雙亡、3高中子女命危

▲清水透天厝發生火災。（圖／記者莊智勝翻攝）

社會中心／綜合報導

台中市清水區五權路一棟3樓透天厝民宅今天凌晨2點多發生火警，經消防人員搶救後，屋內男2女2男已無呼吸心跳，另一人重傷。5人為屋主夫妻和三名讀高中的兒女，分別被發現在臥室、走廊與樓梯間，目前父母2人已宣告不治，子女們仍在搶救中，起火原因還有待調查。

台中市消防局於今日凌晨2點43分接獲報案表示，清水區五權路民宅發生火警，報案人表示屋內有冒煙情形，有生命危險，共派遣清水分隊、第四大隊、大安分隊、犁份分隊、清泉分隊、梧棲分隊、龍井分隊、沙鹿分隊等，車輛共11輛、人員33名，3點03分撲滅火勢。

▲傷患被緊急送醫。（圖／記者莊智勝翻攝）

這棟房屋為3樓透天厝，疑似從1樓開始起火，接著火勢往上竄升。消防人員出水搶救，並進行人命搜救。大隊小隊長蘇哲正回報現場共發現5名傷者，均於3樓發現，房間內3名、走廊1名、浴室1名，之後將民眾救出。

當下被搶救出無呼吸心跳為分別42歲韋姓男子、42歲的鄭姓女子，18歲的男性，17歲女性，另一名16歲男性因為燙傷和嗆傷正在搶救中，之後父親和母親分別在4點43分和5點08分被宣佈死亡，長女和長男皆有救回。

▼屋內屋外物品多處損毀。（圖／記者莊智勝翻攝）