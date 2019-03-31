布袋戲偶衣大師陳有豐　讓戲偶充滿生命力

▲布袋戲偶衣大師陳有豐出身嘉義，車工手藝細膩揚名國際。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

人要衣裝、偶更重服裝，而布袋戲戲偶，頭部以上由雕刻師和造型師負責；頭部以下，就全部交由偶衣師決定，可以說，偶衣決定了一個角色的最大部分。聞名於國際的三昧堂布袋戲，其偶衣師陳有豐出身嘉義，三昧堂成名後，霹靂布袋戲進而延攬陳有豐製作電視劇與電影中主角的偶衣，如今將和台灣電視布袋戲史上三大偶衣師一起聯展偶衣作品，堪稱「嘉義之光」。

陳有豐出道極早，國小六年級開始就在母親和奶奶指導下，學會怎麼使用裁縫車做出自己想要的戲偶衣服。高中時期，他將自己創作的偶衣交給精品店販售，自此開啟了他的自創偶衣市場。

2010年三昧堂和他開始合作，由他負責創作偶衣，2011年三昧堂自創偶首展吸引大量媒體關注，之後開始受邀到中國和日本參展、2016年代表台灣到德國、英國、法國、荷蘭、馬來西亞、印尼與越南等國展覽與表演…一次又一次印證了他的偶衣創作天份，也為他奠下了極高的知名度。他的偶衣以精緻著稱，不僅衣料稀有高級，做工、技藝也展現繁複精巧之能事，帶領著偶衣進入了藝術的大雅之堂。

成為知名偶衣師後，陳有豐偶衣的精細做工受到霹靂布袋戲的注意，他開始為霹靂布袋戲的主角們製作偶衣，代表作品為布袋戲電影「奇人密碼」、「東籬劍遊記」與「刀說異數」等主角製作偶衣。

目前他持續創作中，戲迷們可以在電視布袋戲劇集上定期看到他的優秀作品。如今他已是國內電視布袋戲史上知名的新秀偶衣師，能和過去三十年來不同時期的偶衣大師聯展，是對其手藝的肯定。