全台首場桐花祭　嘉義市圓林仔社區浪漫登場

▲幸福桐享 108年客家桐花祭於嘉義市圓林仔社區浪漫登場。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

全台首場桐花祭30日在嘉義市圓林仔社區浪漫登場，市長黃敏惠、監察院張博雅院長、客家委員會黃瑞香委員和吳德棋專門委員、李俊俋立委等貴賓皆到場，共同攜手為「走幸福之道、打開幸福之門」揭開序幕。今年首創幸福山丘馬場市集，召募近60攤風格雜物、設計手作、HAKKA美食、異國料理及友善小農攤主進駐，用遊客最喜愛的逛市集及賞桐輕旅行，以最貼近民眾的方式，認識體驗客家文化。



黃敏惠指出，幸福山丘這幾年來栽種桐花有成，全台灣的桐花祭就從嘉義市開始，這兩週週末會辦大型活動，歡迎民眾來圓林仔一起「幸福桐享」。





黃敏惠表示，美麗的桐花帶來浪漫，這種美與幸福是和諧的，希望大家彼此共好，讓社會更加美好，也讓孩子們擁有善良、正派的好環境。圓林仔這個地方也叫幸福山丘，所有的幸福源自於我們彼此尊重不同的族群與文化。全台灣的桐花祭就在圓林仔開始了，全台第一個桐花開的地方就在嘉義。花開了，心花也朵朵開，讓幸福與大家分享，希望接下來清明連假，遊客可以來這裡體驗美食與美景，一起來幸福桐享。



嘉市府於3月30、31日及4月6、7日連續兩個周末舉辦幸福桐享桐花祭活動，本日是4天桐花祭的開幕，上午有客家傳統樂音及歌舞表演，中午11時開幕後至下午4時，不間斷安排街頭藝人KUOAN、鍛鍊雜技團、四季‧紅烏克麗麗表演，草皮區下午開放民眾自備輕食野餐，民眾可以大手牽小手，於桐花下歡度午後時光。現場還有可愛的迷你馬，吸引民眾爭相合照！



活動車輛停車規劃，3月30、31日及4月6、7日上午9時至下午5時於社區入口處為汽車管制點，汽車臨時停車規劃位置為後庄防汛道路兩側及旁空地。為服務觀光客，上午11至12時及下午1至5時備有免費接駁車接送至馬場市集及福順宮土地公廟前，土地公廟為機車管制點，請市民配合依序停放機車。