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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

逾10架直升機空中分列　龍翔營區開放獻實戰化臨場感

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龍翔營區開放活動　深耕全民國防理念。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者李忠軒台中30日電

為強化全民國防共識，提升國軍優質形象，陸軍司令部30日於陸軍龍翔營區辦理「國防知性之旅-營區開放」活動，由司令王信龍上將主持，邀請中部地區機關首長、仕紳、大專院校校長、學生及民眾等一同共襄盛舉，期藉活動使國人見證國軍堅實戰力。

此次活動由陸軍第十軍團指揮部主辦，規劃作戰區所轄部隊共同執行，動態操演包含空軍F-16及IDF戰鬥機衝場、陸軍直升機空中分列、神龍小組高空跳傘、火災空中支援暨人員搜救、學生樂儀隊表演、特戰部隊戰技演練以及空地整體作戰操演等10項。

龍翔營區開放活動　深耕全民國防理念。（圖／軍聞社）

其中，空地整體作戰採縮短距離演練，先由OH-58D戰搜直升機掌握戰場情形，並掩護蜂眼雷達車實施戰場監偵任務，隨後AH-1W攻擊直升機、雷霆2000以及M110A2自走砲車分別實施空中與地面的火力壓制，最後搭配CM33雲豹甲車、渦輪發煙車及特戰KTR突擊車等地面部隊實施戰場掃蕩與陣地規復，緊湊的操演時序，使現場民眾感受實戰化的臨場感。

龍翔營區開放活動　深耕全民國防理念。（圖／軍聞社）

靜態裝備陳展方面，除了國軍現役裝備AH-64E攻擊直升機、AH-1W攻擊直升機、雷霆2000、CM33雲豹甲車、托式飛彈車、多用途橋車等19項主戰裝備外，更安排現場民眾參與甲車試乘、火砲試拉及軍事著裝體驗。

此外，因應「臺中世界花卉博覽會」，活動現場特別設立「花博推廣專區」，提供活動資訊與優惠票價等諮詢服務；同時也邀請青溪藝文協會策辦藝文展覽，搭配豐富多元的園遊會，為活動增添許多不同色彩。

第十軍團表示，保國衛民是軍人的職責與使命，全民國防更是確保國家安全及永續發展的後盾，國軍近年來積極運用各類活動多面向推展全民國防理念，而營區開放活動不僅可以拉近軍民關係，更藉由主動接觸的方式，讓國人體驗一場豐富多元的國防饗宴，同時展現國軍建軍備戰成果，凝聚全民國防共識，提升全民防衛力量。

龍翔營區開放活動　深耕全民國防理念。（圖／軍聞社）

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