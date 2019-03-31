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花蓮站壓軸登場　海軍敦睦支隊展現精實訓練成果

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海軍敦睦支隊開放參觀　花蓮站壓軸登場

軍聞社／記者李一豪花蓮31日電

海軍敦睦遠航訓練支隊31日航抵花蓮，展開國內環島航訓最末站開放參觀活動，藉官兵、學生的精湛操演，與參觀艦艇、文宣館等陳展內容，一同見證海軍致力敦睦邦誼的用心與努力。

敦睦支隊花蓮港開放參觀活動上午展開，由作戰區指揮官陳少將主持，邀請花蓮縣長徐榛蔚、立法委員蕭美琴等貴賓，以及地方民眾、學校師生共襄盛舉，參觀人次截至中午已破萬，人潮相當踴躍，現場氣氛熱烈。

陳指揮官致詞時指出，海軍敦睦遠航訓練的目的，除了敦睦邦誼、宣慰僑胞，另一重要目的即為訓練海軍官校應屆畢業生，藉此培養海軍未來的菁英骨幹，同時驗證海軍艦隊遠洋作戰能力，為使國人見證精實訓練的成果與戰力，特地結合環島航訓，舉辦開放參觀活動，期望民眾與青年學子藉此了解海軍、支持海軍。

徐縣長致詞時，代表花蓮鄉親歡迎敦睦支隊到訪，尤其見到艦上官兵為任務所做準備，令人同感光榮與欽佩，她特別勉勵支隊官兵，帶著中華民國國軍的榮譽心與使命感，扮演好守護國家形象的角色，順利完成敦睦遠航任務。

蕭委員則盛讚在場官兵與海官學生是國家的菁英與光榮，並邀請全場民眾一起為他們加油打氣。

對於花蓮各界的盛情歡迎，支隊長王少將表達感謝，同時說明官兵戮力訓練的過程，尤其環島航訓過程中，全體支隊成員克服惡劣海象，印證「不平靜的海浪，才能訓練出好水手。」王支隊長特別宣示，官兵將全力達成各項訓練，進而捍衛國家安全，以不負國人期望。

海軍敦睦支隊開放參觀　花蓮站壓軸登場

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