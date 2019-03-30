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繳不出7600元醫療費　夫妻拒送高燒童就醫…警察直接破門帶走小孩

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▲▼拒送病兒就醫，警方破門而入。（圖／翻攝自YouTube／City of Chandler Police Department）

▲警方3度警告後直接破門而入。（圖／翻攝自YouTube／City of Chandler Police Department）

 國際中心／綜合報導

美國一對夫婦因為不願帶發高燒的兒子轉診，沒想到醫生通報兒童安全部後，警察竟荷槍實彈破門而入，強行帶走家中3名都在生病的孩童，送往醫療中心就診。該夫妻接受電視訪問指出，他們沒有250元美金（約台幣7600元）可以送孩子去大醫院，且當時警方直接對丈夫戴上手銬，「警察像罪犯一樣對待我們，我想知道孩子們到底被帶去哪了。」

住在亞利桑那州錢德勒市（Chandler）的貝克夫婦，今年2月底時帶著未接種任何疫苗的2歲兒子去診所就醫，當時兒子的體溫高達華氏105度（約攝氏40.6度），醫生判斷可能罹患「腦膜炎」，恐怕會危及性命，所以請他們立刻帶孩子到大醫院就診。不過當時貝克太太認為，兒子沒有打過疫苗，怕產生不良影響，所以選擇帶孩子回家。

當天晚上診所醫生發現孩子並未另外就醫時，就立刻打電話給兒童安全部（Department of Child Safety），兒童安全部告知當地警局，「孩子的健康存在著危險，他需要立即就醫。」當警方到達貝克家時，被他們拒於門外，接著警方獲得了兒童安全部的法庭命令，要求對這名2歲大的孩子進行臨時監護，但貝克夫妻仍回應，「孩子已退燒至華氏102度（約攝氏38.9度），他沒事。」

警方第3度警告開門後，決定破門而入，看見整間屋子凌亂不堪，另外兩個孩子也在生病，床邊與嘴邊佈滿嘔吐物，床邊甚至還有未上鎖的霰彈槍。因此警方就將3名2歲、4歲和6歲的孩童全部帶走，送往卡頓兒童醫療中心，目前3名兒童已轉由祖父母監護。

貝克夫婦認為，「他們像對罪犯一樣對待我們，父親被戴上手銬，我不知道對我的孩子們造成了什麼樣的創傷。」律師也認為，兒童顯然是「不必要」被帶離的，且方式遠遠超出合理範圍，警方則指控貝克夫妻涉及虐待兒童的家庭暴力。

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小三兒寫作業！男師「字太小」狂蓋8次媽崩潰　網：玩印章嗎

關鍵字：兒童安全部,北美要聞

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