知名甜點店女主管批老闆「無能像吸血鬼」　法官認：有憑據屬言論自由

▲台北市民生社區知名澳式餐聽「Woolloomooloo」，甜點一級主管控老闆像「吸血鬼」。（圖／取自Woolloomooloou臉書官網）

突發中心／台北報導

台北市民生社區知名澳式餐廳「Woolloomooloo」是許多年輕人的聚集地，陸續在信義及西門開2家分店，不過，餐廳楊姓老闆不滿甜點一級主管彭姓女子2016年離職時，在員工LINE群組批評他「像個吸血鬼對股東與員工予取予求」，怒對彭女提民、刑事訴訟，台北地院認為彭女言論屬自由保障範圍，判楊男敗訴。

楊男2007年在台北富錦街成立「Woolloomooloo」餐廳，2011年設立朗露公司，彭女與丈夫陳男為資深員工，陳男入股成為公司股東，隨後西門及信義店陸續開分店。

▲台北市民生社區知名澳式餐聽「Woolloomooloo」。（圖／取自Woolloomooloou臉書官網）

楊男指出，2016年5月，信義店甜點室一級主管彭女未經朗露公司董事會決議，自行接掌西門店，但念及與彭女、陳男多年的友誼，同意彭女接掌西門店。

然而，彭女在同年9月請辭，離職當天卻在員工LINE群組謾罵楊男，認為楊男從未發放股東該有的紅利，還要求股東貸款入股，並把股東當成貸款之保證人，且用欺瞞的手法強迫股東在銀行單位簽字，用「無賴」、「像個吸血鬼對股東與員工予取予求」、「不會替員工著想」、「貪婪」等言詞形容楊男。

彭女當時在LINE裡說，「我發現自己技術成熟度與心智成熟度以同樣的速度前進與成長，感謝你跟老闆的忽視，也感謝你們的無能。股東的權益妳們並沒有搞清楚，但時間與事件證明了妳們並不是把股東當成股東，而是把股東當成妳們貸款的保證人，更把股東當成涉世未深的笨蛋在對待，入股至今哪個股東不是賣命在幫公司花勞力賺錢，甚至還要承受妳們夫妻倆沒有理由的情緒失控，我們員工沒有不是妳們的出氣筒，更不是妳們貪婪的幫手。」

彭女還說到，「妳們永遠不以身為一個創業家該時時檢討自己，反而把所有錯誤性的決策通通要股東跟員工扛，當妳們被壓得喘不過氣時，還要對大家失去理智的言語暴力。但妳們完全是無賴的行為，像個吸血鬼對股東與員工予取予求。妳們是不會替員工著想的老闆，因為妳們一看到名利後，全都變了，妳們變得太可怕了，連事實都去扭曲，只為了滿足妳們虛有其表的貪婪。相信我，報應很快就會降臨的，Woolloomooloou一夜消失也是剛好而已，願上天保佑妳們一家平安無事，妳們人生的鬧劇妳們就自己好好演吧！」

▲▼台北市民生社區知名澳式餐聽「Woolloomooloo」。（圖／取自Woolloomooloou臉書官網）

楊男認為，彭女言論讓餐廳員工對他的人格特質、信用評價、經營治理能力產生懷疑，嚴重使他名譽受損，要求彭女賠償精神慰撫金300萬元，還要求彭女需在Instagram及Facebook個人帳號道歉。對此，彭女指出，當時因西門店營運不好，加上無人有時間管理才由她接管，並沒有奪權。另外，關於她丈夫陳男入股朗露公司，是在楊男要求下貸款投資，甚至朗露公司向銀行辦理貸款時，陳男也被要求簽名對保。

法官認為，雖然彭女使用「無能、貪、無賴、像個吸血鬼」等言詞形容楊男，有損楊男在社會上的評價，但保障言論自由是人民基本權利，且法官審酌彭女的言論都是「Woolloomooloo」餐廳經營過程中的真實問題，彭女用詞誇張讓楊男不悅，但言論都是有憑有據，基於事實的合理評論，法官判楊男求償駁回。可上訴。

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