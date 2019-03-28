蔡英文首次過境與美軍將領同框　收到女性參戰保衛家園畫作

▲蔡英文參訪隸屬夏威夷民防廳（Department of Defense）的急難管理署。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統蔡英文出訪南太平洋友邦「海洋民主之旅」，台北時間27日上午，參訪隸屬夏威夷民防廳（Department of Defense）的急難管理署、國民兵與國土安全辦公室等單位，並且與夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將同框，這也是她上任以來，於過境期間與美國將領會面。

蔡英文上午前往夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）參訪，單位隸屬於夏威夷民防廳（Department of Defense），是由急難管理署、國民兵與國土安全辦公室等單位組成。主要工作為負責夏威夷州災害應變。

所謂國民兵，是美國的各州都設有國民警衛隊，並依任務區分為陸軍國民警衛隊、以及空軍國民警衛隊；國民兵部隊的指揮官為各州的民政廳長，接受州長的任務指揮，而國民兵政策的中央責任單位為美國國民警衛局，設有總長。

美國國民兵在過去重大災害、卡崔納颶風時都有出動，州長有權調動國民兵支援，而在戰時就是作戰序列，在伊拉克戰爭時，也有派遣國民兵作戰，雖名為國民兵，主要工作為救災訓練，但也算美軍一環。

這次蔡英文訪問夏威夷的國民兵災防中心，主軸以災防為主；不過，其實我軍過去跟國民兵早多有連結，已經連續3年獲邀參與「美國國民兵年會」，與美國同場討論後備部隊的防救議題。

蔡英文參訪結束後，與Arthur Logan少將合影，並且收到對方送的一幅當地原住民族對抗外來侵略的畫，畫中也有很多女性站出來奮勇保衛家園；現場有記者問「有像妳一樣保衛台灣嗎？」她則笑著說，「但她們沒有戴眼鏡。

在蔡英文上車離開之後，Arthur Logan少將接受媒體訪問時表示，這個機構主要負責在任何災難發生時，協助復原與保護工作，他也知道台灣會發生地震及颱風，在美國的颱風季節在6月至11月，這跟台灣很像，在去年時，發生了水災、颶風、火山，我們都要負責因應，幾乎8月份時特別忙碌，

在台灣跟美方的合作上，Arthur Logan少將表示，他有去過台灣很多次，每次去台灣的災害防治官員見面，從台灣經驗中學習如何因應跟復原，兩個地區都是海島地區，也因此可以互相學習。

Arthur Logan少將也轉述他們給蔡英文的介紹，說明了他們是如何運作，從地方、州、聯邦層級，州長及市長負責層次，除了保護夏威夷，也同時保護觀光客。