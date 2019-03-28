蔡英文指大陸持續挑戰台灣關係法：改變現狀的是對岸！

▲總統蔡英文參訪美國東西中心。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統蔡英文在夏威夷時間27日上午，在結束視訊參與美國華府智庫「傳統基金會」的論壇後，前往東西中心（East-West Center, EWC）出席紀念《台灣關係法》立法40週年影像特展，並談及兩岸關係，坦言國家面臨很多挑戰，這挑戰就是來自對岸，並強調台灣維持現狀的承諾，「試圖改變現狀的卻是對岸」。

蔡英文表示，看了很多照片見證台灣關係法40年來台美間的互動，相信大家都記得在當年斷交時，台灣是處於孤立狀態，斷交也一直發生，當時美國國會倡議修訂台灣關係法，變成在往後到今天，台美關係最重要的基石。

蔡英文說，這40年來這段時間，中國大陸持續挑戰台灣關係法，但台灣人堅定的意志為了民主自由所在，還有美國對台灣展現的堅定友誼，讓我們在台灣關係法之下，能將雙方關係帶到更好且更有意義的層次，兩方關係愈來愈好愈來愈緊密。

蔡英文接著指著一旁的照片，強調這見證了台美關係最有力的，就是美國雷根總統在上面寫了，「我們恪守承諾，毋需在意」；換句話說，美國隊台灣關係法下的對台承諾是無庸置疑的，美國的六項保證也持續，是台美關係重要的基石。

蔡英文強調，「我們國家面臨很多挑戰，這個挑戰主要來自對岸」，自2016年執政以來，保持堅定的立場，也維持我們的承諾，也就是保持現狀，也展現區域和平穩定貢獻者的態度。

蔡英文表示，這段期間，試圖改變現狀的卻是對岸，我們在整個過程中，有很多理念相同的朋友包括美國，都在支持我們，協助我們防禦自己、加入國際組織，同時也跟我們一起努力，在印太地區發揮角色。

有關於東西中心，是美國國會於1960年撥款設立東西中心（East-West Center, EWC）作為國家教育機構，透過共同研究美國與亞太地區所關心的區域和全球問題及相關培訓計畫，促進雙邊瞭解與交流。美國國會及國務院以獨特的地理優勢及未來發展潛力為由決定在夏威夷設立東西中心。

東西中心為美國在亞太地區推行公眾外交之機構，近60年來已培育65,000名校友，與逾1,100個組織建立夥伴關係。