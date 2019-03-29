快訊／大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台灣防瞬間炸雨

▲大片雨帶夜襲！北台灣防瞬間炸雨。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

雨帶接近中！中央氣象局表示，鋒面通過影響，入夜後至30日（周日）中部以北及東半部地區降雨機率提高，雨勢轉趨明顯，晚間9時許雷達回波圖觀察清楚能見，一大片的對流雲系已經抵達台灣附近上空，副局長鄭明典也提醒「雨帶接近中，有閃電，對流性不弱！」

【22：50更新】

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鄭明典29日晚間7時許引述雷達回波圖指出，「來了！來了！雨帶接近中」，能見台灣西側有一大片對流雲系靠近，「有閃電且對流性不弱」。他稍晚進一步解釋，「陣雨」屬於對流性比較高的雨型，通常降雨分布比較不均勻，雨勢時大時小；現在還在季節轉換過程，對流性不算強，所以還聽不到雷聲，但這樣的雨還是可能影響行車安全，雨中活動還是要小心。

氣象愛好「觀氣象看天氣」粉絲團也分析，觀測到有一波鋒面強對流正在接近，預計半夜前後將接觸西北部陸地，北部將有機會出現較大雨勢，不排除會有雷陣雨，中部、宜花也有機會下雨，其中南部降雨機率較低。

▲這波雨勢預估持續至30日。（圖／NCDR）



另外，氣象愛好「颱風準氣象」粉絲團則也發出即時降雨訊息提醒，受鋒面通過及華南雲雨帶東移影響，水氣偏多，全台各地及澎湖都有短暫陣雨，金門、馬祖甚至有短暫陣雨或雷雨發生，預估晚間9時10分至10時40分包括：台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、宜蘭、花蓮、澎湖、金門、馬祖，注意有瞬間性的降雨發生。

氣象局預報，入夜至30日清晨受鋒面通過影響，中部以北及東半部降雨機率提高，雨勢明顯，白天隨著鋒面遠離，降雨漸緩，但微弱東北季風仍未東半部、北部地區及中南部山區帶來局部短暫降雨，中南部平地轉為多雲。

溫度方面，30日白天高溫北部及東半部約23至26度，中南部29、30度，因東北季風稍增強，入夜後北台灣天氣稍轉涼，夜裡清晨北部及東北部低溫下探18度，其他約20至22度。