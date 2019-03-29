　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台灣防瞬間炸雨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台灣防瞬間炸雨。（圖／中央氣象局）

▲大片雨帶夜襲！北台灣防瞬間炸雨。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

雨帶接近中！中央氣象局表示，鋒面通過影響，入夜後至30日（周日）中部以北及東半部地區降雨機率提高，雨勢轉趨明顯，晚間9時許雷達回波圖觀察清楚能見，一大片的對流雲系已經抵達台灣附近上空，副局長鄭明典也提醒「雨帶接近中，有閃電，對流性不弱！」

【22：50更新】

請繼續往下閱讀...

鄭明典29日晚間7時許引述雷達回波圖指出，「來了！來了！雨帶接近中」，能見台灣西側有一大片對流雲系靠近，「有閃電且對流性不弱」。他稍晚進一步解釋，「陣雨」屬於對流性比較高的雨型，通常降雨分布比較不均勻，雨勢時大時小；現在還在季節轉換過程，對流性不算強，所以還聽不到雷聲，但這樣的雨還是可能影響行車安全，雨中活動還是要小心。

氣象愛好「觀氣象看天氣」粉絲團也分析，觀測到有一波鋒面強對流正在接近，預計半夜前後將接觸西北部陸地，北部將有機會出現較大雨勢，不排除會有雷陣雨，中部、宜花也有機會下雨，其中南部降雨機率較低。

▲▼大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台灣防瞬間炸雨。（圖／中央氣象局）

▲▼大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台灣防瞬間炸雨。（圖／NCDR）

▲這波雨勢預估持續至30日。（圖／NCDR）

另外，氣象愛好「颱風準氣象」粉絲團則也發出即時降雨訊息提醒，受鋒面通過及華南雲雨帶東移影響，水氣偏多，全台各地及澎湖都有短暫陣雨，金門、馬祖甚至有短暫陣雨或雷雨發生，預估晚間9時10分至10時40分包括：台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、宜蘭、花蓮、澎湖、金門、馬祖，注意有瞬間性的降雨發生。

氣象局預報，入夜至30日清晨受鋒面通過影響，中部以北及東半部降雨機率提高，雨勢明顯，白天隨著鋒面遠離，降雨漸緩，但微弱東北季風仍未東半部、北部地區及中南部山區帶來局部短暫降雨，中南部平地轉為多雲。

溫度方面，30日白天高溫北部及東半部約23至26度，中南部29、30度，因東北季風稍增強，入夜後北台灣天氣稍轉涼，夜裡清晨北部及東北部低溫下探18度，其他約20至22度。

▲▼大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台灣防瞬間炸雨。（圖／中央氣象局）

ET快訊
快訊／嘉義補習班車撞耕耘機！司機臟器外露亡　1死3傷女學生昏
快訊／大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台防瞬間炸雨
爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,東北季風,氣溫,鋒面,變天,下雨,大雨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒童連假就來這！粉紅豬小妹、水豚君展、童玩繽紛樂園好拍又好玩

快訊／大樂透頭獎「新北市」開出！1人獨得1億元

快訊／大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台灣防瞬間炸雨

把好學生留在台大　管中閔到附中招生：我們沒有驕傲的本錢

嘉義30年台式漢堡超狂！現煎「洋蔥+肉排」堆滿…完爆麥當勞

12星座下周運勢【瑪法達談星】　雙子、處女、雙魚、金牛攻上好運榜

商業周刊／百憂解撤台背後的砍藥價危機　健保藥已不堪用

第7屆亞太青少年人權高峰會議　南投溪頭米堤大飯店盛大舉行

週末東北季風報到！週日深夜最冷+降雨　北部低溫下探15度

父女出遊時光！她每月幫女兒請假...長輩狂唸「又翹課」　網卻讚翻支持

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

兒童連假就來這！粉紅豬小妹、水豚君展、童玩繽紛樂園好拍又好玩

快訊／大樂透頭獎「新北市」開出！1人獨得1億元

快訊／大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台灣防瞬間炸雨

把好學生留在台大　管中閔到附中招生：我們沒有驕傲的本錢

嘉義30年台式漢堡超狂！現煎「洋蔥+肉排」堆滿…完爆麥當勞

12星座下周運勢【瑪法達談星】　雙子、處女、雙魚、金牛攻上好運榜

商業周刊／百憂解撤台背後的砍藥價危機　健保藥已不堪用

第7屆亞太青少年人權高峰會議　南投溪頭米堤大飯店盛大舉行

週末東北季風報到！週日深夜最冷+降雨　北部低溫下探15度

父女出遊時光！她每月幫女兒請假...長輩狂唸「又翹課」　網卻讚翻支持

深夜性侵23歲學姐2次！渣男隔天「裝沒事」向女友求婚…笑著接受親友祝福

星培曬黑白Kiss照「我爺爺奶奶」 　網抓包放閃舉動：相機出賣了你

不銹鋼大廠千興公司非法掩埋廢棄物20年　南檢起訴求處重刑重罰

兒童連假就來這！粉紅豬小妹、水豚君展、童玩繽紛樂園好拍又好玩

真厲害！　全國資源回收考核台南連續9年獲獎

明星狗機場走失！　3天後和主人重逢相擁...畫面超溫馨

想要氣質UPUP女孩看過來！超美顯白的「裸色系指甲」3選

中職／萬幸沒骨折！李振昌拇指瘀血到醫院檢查

家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓迷搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

快訊／嘉義補習班接送車撞耕耘機！司機臟器外露身亡　1死3傷女學生昏迷

生活熱門新聞

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

用路人注意！7交通新制4/1上..

睽違12年！台北直飛塞班島6月..

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單..

即／忠明高中爆群聚感染！112..

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

做黑白土！童裝闆娘臭臉秒送走大..

網球界妙麗！14歲少女美炸　表..

她床上「避孕神器」效用達2年！..

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸..

宴客碰小姑段考婆婆要改期　新人..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

好市多收納神物！網推爆：我家有..

變天掉5℃！2波雨勢北台濕冷3..

更多熱門

相關新聞

東北季風明報到！最冷低溫15度

今天北部地區的天氣轉換有感，一下從炎熱轉為陰涼，中央氣象局表示，今日有鋒面通過，晚間到明晨中部以北、東半部地區會有明顯降雨，而明（29）日開始受到東北季風影響，北部、東半部地區氣溫會持續轉涼，週日晚間至週一清晨是影響最強時間，北部低溫有機會下降至15度左右，空曠地區更可能有14度低溫，加上華南雲系東移，各地可能仍有明顯降雨，得到下週二東北風減弱，屆時氣溫才會回升。

北台灣今濕涼有雨　週日下探13度

變天掉5℃！2波雨勢北台濕冷3天

熱夏變濕冷冬！北台一夜高溫降7°C

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

圍觀車禍　卡車撞人群18死

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」性侵一女

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

用路人注意！7交通新制4/1上路

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面