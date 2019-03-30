東北季風吹濕北台灣　週末涼意濃！出門帶雨具

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今日鋒面通過，北台灣在今(30日)深夜局部地區有降雨，不過因為移動快速累積雨量不算多。另誤受到東北季風影響，北台灣週末濕涼，出遊記得攜帶雨具。

中央氣象局預報員程川芳表示，今(30日)晨鋒面通過影響，中部以北及東半部地區降雨機率偏高，且有明顯雨勢出現，明天白天隨著鋒面遠離，降雨逐漸趨緩，但微弱東北季風影響，東半部、北部地區及中南部山區仍有些局部短暫降雨，中南部平地轉為多雲的天氣；

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溫度方面，白天高溫北部及東半部約23-26度，中南部29、30度，由於東北季風稍增強，北台灣天氣稍轉涼，夜裡清晨中部以北及東北部低溫約18、19度，其他約20-22度。

▲累積雨量圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(30)日上午鋒面雲系向南移動、結構鬆散；故各地雖都仍有一些降雨的機率，以山區及東半部的機率較高；其他平地的機率較低，且降雨較為零星、短暫，空檔時間也較長。北台灣天氣仍偏涼，其他地區氣溫略下降。

明(31)日的第二波鋒面南下，鋒面後東北季風挾帶的冷空氣較強。明日至下週一(1日)中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區亦有降雨的機率。北台灣將更為濕涼，明晚、下週一晨：台北都會區約降至15、16度，沿海及空曠地區最低溫可降至13、14度，需注意保暖。

▲溫度分布圖。

下週二、三(2、3日)氣溫逐日略升、水氣仍多，北部、東半部及山區有局部短暫雨的機率，中南部平地多雲時晴。下週四(4日)另一波鋒面接近，下週五(5日)鋒面過境，影響程度、尚待觀察。