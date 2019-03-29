變天狂掉5℃！2波雨勢＋冷空氣接力　北台濕又冷3天降剩15℃

▲鋒面+東北季風報到，周末將迎2波雨勢。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

又要變天！中央氣象局表示，鋒面將通過，北台灣天氣慢慢轉變為有短暫陣雨的天氣，30日全台都有局部陣雨，隨後東北季風稍增強，清晨低溫剩約20度，這波冷空氣影響最劇時刻落在31日至4月2日（周日至下周二）下探16度。氣象專家彭啟明也分析，這次鋒面看起來沒有太強，2階段降雨，下周低溫恐剩15度，和這兩天相比掉了5度。

氣象局預報，29日受鋒面通過影響，北部及東半部將逐漸轉為有短暫陣雨，中部地區及南部山區下午之後降雨機率也會逐漸增加。鋒面之後東北季風稍增強，北部及宜花白天氣溫稍降，高溫約25至27度，中南部及台東高溫仍有28度以上，清晨低溫約20度左右，中南部日夜溫差較大。

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▲變天狂掉5℃！北台濕又冷3天降剩15℃。（圖／中央氣象局、NCDR）



預計30日（周六）受微弱東北季風影響，白天北部氣溫稍降，水氣仍多，全台都有局部短暫陣雨。31日至4月2日（周日至下周二）東北季風持續影響，中部以北及東北部天氣較涼，南部地區及花東早晚也頗有涼意；這段期間水氣由多轉少，31日起受華南雲雨區東移影響，各地將出現第二波斷續降雨，直到4月1日開始逐漸轉乾，降雨範圍縮減，剩東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，到了4月3日以後東北季風減弱，各地氣溫開始回升；東半部地區及中南部山區仍有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。清明假期4月5日（下周五）又有另一波東北季風，天氣轉涼，迎風面降雨機率也有增高趨勢。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，鋒面約在29日中午來，看起來沒有太強，2階段降溫。首先，鋒面於29日下半天通過，迎風面東北角、宜蘭地區降雨較多，其他屬於偶陣雨，30日短暫空檔，接下來31日有另一波南方雲系東移，有一波較強降雨，中部以北雨勢及東半部雨勢將延續2天，東北風接棒南下，要留意的是31日至4月2日空曠地區低溫恐下探15度，不會很冷，但是和這兩天相比掉了5度。