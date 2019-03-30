劉性仁：韓國瑜訪陸確認兩岸城市交流基礎是九二共識

▲高雄市長韓國瑜日前訪問大陸。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者馬叔安／綜合報導

中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁日前接受《中評社》訪問時表示，韓國瑜參訪大陸，「是給兩岸關係上了一個安全閥」，此行只談民生議題，對政治議題存而不論，不會僭越蔡政府的職權，也提到了中華民國和孫中山，仍是有為有守，讓台灣基層獲得扎扎實實的利益。

劉性仁說，韓國瑜這次訪陸，意義包括確認兩岸城市交流的政治基礎就是九二共識，「他此行最主要的目的就是交朋友、做生意」。

▲中國文化大學國發大陸所副教授、國政基金會特約研究員劉性仁。（圖／翻攝自《中評社》）

劉性仁指出，台灣當局和蔡政府之所以對韓國瑜此行表現得非常擔心，原因就是此行與蔡政府嘴巴上說要拼經濟，但是無法實際改善台灣人民生活形成了鮮明對比，「綠營的這些指控都是沒有道理的」，韓國瑜冀望能夠擴大大陸南部、台灣南部和東南亞之間的交流，他特別提到未來會探索大陸南方、粵港澳大灣區和高雄之間合作的各種可能性。

劉性仁表示，兩岸居民能共享大陸發展成果，在這樣的經濟條件下共創雙贏，受惠的是台灣基層的民眾，至於韓國瑜提出的「台灣安全、人民有錢」的口號，劉性仁說，這充分表明了台灣民眾的心意，他們希望求發展、求穩定，這是一種務實的表現，相信蔡英文政府也希望台灣能夠和平安全。