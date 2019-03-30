單親媽湊500萬買房送兒…慘被抵押啃老　逆子辱罵：妳下輩子是妓女

▲李媽媽將畢生積蓄換成一戶住宅送給獨子，卻遭來對方不孝對待。（圖／示意圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

新北市一名李姓單親媽媽於2004年賣掉舊屋並向農會貸款，在中和買下一戶價值500萬元的房子，過戶給當時只有18歲的獨子，沒想到兒子成年後還繼續跟她拿錢，甚至說出「妳下輩子是妓女」等侮辱性的言論，讓她氣得向法院提出「撤銷贈與」訴訟。由於李媽媽提出的購屋、貸款事證明確，法官因此判定獨子得返還她500萬元，全案可上訴。

根據《蘋果日報》報導，為了親愛的獨子在長大後能免除後顧之憂，李媽媽特地在獨子18歲時，賣掉所有房產、地產，和中和農會貸款，湊足的500萬全數拿去購屋，並登記在獨子名下。

沒想到後來兒子竟把房子拿去借貸抵押，李媽媽愛子心切下，前後又付了超過186萬元的利息。不過兒子並沒有對李媽媽心存感謝，而是成天不務正業，向媽媽討錢還拳腳相向，更以言語和簡訊辱罵對方「妓女」、「可以自殺了」。

李媽媽氣得向新北地院聲請家暴保護令，之後又因兒子違反保護令而將他報警送辦，並提出「撤銷贈與」訴訟。基於李媽媽提出的購屋明細及相關事證能清楚證明，房子是在購屋後被贈與獨子，因此法官判定獨子必須還給李媽媽500萬元。全案可上訴。