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頂新魏應充攜手嘉義縣長翁章梁　外銷番薯幫助農民賺大錢

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▲▼ 翁章梁魏應充。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲魏應充(左三)攜手嘉義縣長翁章梁(左四)未來將外銷番薯到中國大陸，讓當地吃到台灣優良的番薯。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁與金色大地有限公司總經理呂政璋、東石雜糧生產合作社主席余順豐，28日上午共同簽署契作合約，宣布嘉義縣政府將攜手金色大地、真臻鮮、德克士以及全家四大公司，藉由產地契作200公頃行銷台農57號番薯，未來在大陸860個城市、超過5300家門店都可以吃到台灣番薯。而幕後促成金色大地、真臻鮮、德克士、全家四大公司合作，背後重要舵手其實就是頂新集團董事長魏應充。

▲▼ 翁章梁魏應充。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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▲魏應充(圖右)攜手嘉義縣長翁章梁外銷嘉義番薯，助農民賺大錢。

金色大地總經理呂政璋表示，「2018年採購兩貨櫃台灣番薯賣到大陸，好吃到大陸人配咖啡當作甜點用湯匙吃，加上魏董事長交代一定要把台灣農民的產品賣出去，因此選擇嘉義契作200公頃地瓜。」

▲▼ 翁章梁魏應充。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲金色大地有限公司總經理呂政璋(前排左)、嘉義縣長翁章梁(前排中)、東石雜糧生產合作社主席余順豐(前排右)。

呂政璋說，4大通路選擇先契作600公頃，但也只能賣3百天而已，因此，分別向雲林、嘉義、台南、高雄契作番薯，他表示，台灣好農產可以賣出去讓農民賺到錢，選擇嘉義契作為的就是有著穩定供應量。

▲▼ 翁章梁魏應充。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 翁章梁魏應充。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

魏應充表示，「農業為台灣立基根本，魏家四兄弟懷抱著飲水思源精神，結合同為農家子弟追求創新嘉義的縣長翁章梁，幫助辛苦打拚的農民朋友把台灣最好的番薯行銷出去，讓農民有著穩定的價格與收入，也是農民贏、政府贏、農業贏、企業贏、消費者贏的5贏策略。」

▲▼ 翁章梁魏應充。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

翁章梁指出，契作創造出一條穩定的通路，透過加工進入中國大陸市場，穩定的生產和通路是台灣未來農業要走的路，需要大家一起合作打拚；契作可以號召農民穩定生產供貨，照顧700戶農戶，創造穩定收入，所以地瓜農一定要顧好品質，未來縣政府將持續協助農友拓展外銷，為嘉義縣農產品爭取更多海外訂單。

▲▼ 翁章梁魏應充。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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關鍵字：魏應充,番薯,外銷,嘉義縣,翁章梁,賺大錢

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