天兵同事離職想回鍋！跪求幫跟老闆說好話　他傻眼：要幫嗎

▲離職同事想回鍋！跪求幫跟老闆說好話，他列超扯事蹟：「要幫嗎。」（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

「一邊是好朋友、一邊是工作……」臉書社團「爆怨公社」有一名網友發文表示，自己公司有一名好友兼同事，上個月因為薪資問題談不離職，但對方現在卻打電話告訴他說，外面能找到的工作都很不好，所以想回來公司原單位繼續上班，希望他能夠在老闆面前幫說幾句好話，讓他非常苦惱「到底要不要幫這個忙？」

原PO在爆怨公社留言說，「自己25K的設計助理同事，上個月去找老闆談提高薪資，結果老闆就說她工作上的不足跟錯誤！」像是之前有一個案子有出錯造成公司損失，老闆還提說「本來當初應徵會AI排版，結果只會AI開圖，進來也沒學習」結果他的同事就爆氣離職了。

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▲同事被老闆唸了一頓後就決定離職。（圖／達志／示意圖）

但沒想到最近同事突然打電話給他，訴苦說外面能應徵的工作，幾乎都是超時工作、沒加班費、沒補假等，而且都只給23K還要同時會Ai+PS的技能，「問題是同事的AI很爛、PS還沒學會」

現在對方說想要回來公司，「繼續領25K也沒有差」，還說希望他能夠幫忙講兩句，因為他是老闆身邊的紅人，「一邊是好朋友、一邊是工作，真的不想要混在一起啊，請問各位會怎麼做？」

其他網友看了紛紛留言說：「請他先提升自己的專業再說，沒能力不充實只想錢肯定窮。」、「工作是一輩子，不長進的朋友只是一時。」、「你幫他關說，以後出問題就有你的事」、「沒本事，跟老闆喊價？現在想吃回頭草？門都沒有」、「除非真的有革命情感，不然喔……當不認識。」