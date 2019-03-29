又簽10億元合作契約！　韓國瑜透露「日本採購團」也來了

▲韓國瑜見證又簽一筆農產外銷契約。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄又簽下農產外銷契約！在高雄市長韓國瑜親自見證下，鄭州晶品匯連鎖商業有限公司董事長潘朝成、創鑫生機股份有限公司董事長郭煜杰、澄果傳媒科技股份有限公司總經理蔡聰源，與高雄市農會理事長蕭漢俊及高雄區漁會總幹事黃昭欽，簽下1年採購2億人民幣的新鮮農產品、農產加工品及漁產品，締造近10億台幣的產值。

鄭州晶品匯公司請創鑫生機公司代為採購，高雄市生產的鮮果蔬菜及加工品或食品，鄭州晶品匯連鎖商業有限公司潘朝成董事長，表示自己是高雄人，呼應含市長的「首富經濟」，目前線上通路有一萬多家，將以最快速把高雄東西銷售到大陸。

▲韓國瑜見證下，高雄又簽一筆大的農產外銷契約。（圖／記者洪靖宜攝）

而創鑫生機是智利支持台灣小農的在地品牌，對於農漁產品把關非常嚴謹，韓國瑜也表示，會將商品品質顧好，才能做長遠生意。

澄果傳媒公司就扮演銷售平台角色，將高雄市這些農漁產及加工品，轉向台灣境內進行銷售，以達促進台灣農、漁產品產、銷擴大貿易目的。

除此之外，韓國瑜也提到，日前人在廈門時，有日本採購團到高雄旗山，因為不在台灣無法好好招呼，但他們自己包車找翻譯，到旗山採購了香蕉等產品，表示訂單不只侷限在大陸、星馬地區，甚至日本訂單也進來了！